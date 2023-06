27 دولة في بيان بقيادة الولايات المتحدة يحثون الأمم المتحدة على إنهاء التفويض المفتوح للجنة التحقيق الدولية

أصدرت مجموعة من 27 دولة يوم الثلاثاء بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها بشأن التفويض المفتوح للجنة التحقيق (COI) بشأن إسرائيل التي أنشأتها الأمم المتحدة في أعقاب تصاعد العنف في الضفة الغربية في عام 2021.

انتقد البيان الذي ألقته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ميشيل تيلور "الاهتمام غير المتناسب" بإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان.

وجاء في البيان: "نعتقد أن طبيعة لجنة التحقيق هذه هي دليل إضافي على الاهتمام الطويل الأمد وغير المتناسب بإسرائيل في المجلس، ويجب أن تتوقف".

ووقعت الاتفاقية 27 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والنمسا وبولندا وإيطاليا والمجر وألبانيا.

"ما زلنا نعتقد أن هذا التدقيق غير المتناسب الذي طال أمده يجب أن ينتهي، وأنه ينبغي للمجلس معالجة جميع الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، بغض النظر عن البلد، بطريقة عادلة. مع الأسف، نشعر بالقلق من أن لجنة التحقيق ستساهم بشكل أكبر في استقطاب الوضع الذي يشعر حياله بالقلق الكثيرون منا"، أكد البيان.

وردا على ذلك ، شكر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الموقعين على ما وصفه بمعارضة "هوس مجلس حقوق الإنسان بإسرائيل".