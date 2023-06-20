رجال أعمال معروفين بينهم الباكستاني شاهزاده داود على متن الغواصة المختفية قرب حطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة

وتسابق فرق الإنقاذ الأمريكية والكندية الزمن، من أجل العثور على الغواصة، قبل نفاد الأكسجين الموجود على متن الغواصة والذي لم يعد يكفي إلا لنحو 50 ساعة فقط.

تحولت رحلة سياحية لزيارة حطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة قبالة سواحل أمريكا الشمالية في المحيط الأطلسي، إلى عمليات بحث عن الغواصة الصغيرة التي كانت تحمل على متنها رجال أعمال معروفين.

وتسابق فرق الإنقاذ الأمريكية والكندية الزمن، من أجل العثور على الغواصة، قبل نفاد الأكسجين الموجود على متن الغواصة والذي لم يعد يكفي إلا لنحو 50 ساعة فقط.

وذكرت قناة itv البريطانية أنه تم تحديد هوية ركابها، كل من رجل الأعمال الباكستاني البارز شاهزاده داود، وهو نائب رئيس مجموعة "إنجرو"، مع نجله سليمان، بحسب بيان للعائلة.

كما تم تحديد هوية رجل الأعمال البريطاني الثري "هاميش هاردينج"، رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة "أكشن أفييشن" والتي نشرت منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي عن رحلته الاستكشافية.

https://twitter.com/i/web/status/1671221378320564231 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن بين المفقودين الآخرين الغواص المخضرم الفرنسي والخبير في حطام "تيتانيك" بول-هنري نارجيوليه، وفقا لما أعلنته، اليوم الثلاثاء، عائلته، بالإضافة إلى الخبير الفرنسي "نارجيوليه" هو ضابط سابق في البحرية ، يبلغ من العمر 77 عاما، وهو حاليا مدير برنامج الأبحاث تحت الماء لشركة أمريكية، وكان على متن الغواصة الصغيرة التي اختفت قرب حطام "تايتانيك".

وإنطلقت الغواصة التي تبلغ من الطول 6.5 أمتار والتي تشغلها شركة "أوشنجيت اكسبديشنز"، الغوص باتجاه الحطام الأحد الماصي لكن الاتصال معها فقد بعد ساعتين، بحسب السلطات، وتم بعد ذلك إبلاغ السلطات حسبما قال الأميرال جون موجر من خفر السواحل الأمريكيين.

وقال الأميرال جون موجر: "نبذل جهودا كبيرة جدا" مؤكدا أن "عمليات البحث على سطح المياه وداخلها تتركز على منطقة "تبعد حوالي 1450 كيلومتر شرق كايب كود على عمق أربعة آلاف متر"، مردفا "إنها منطقة بعيدة وإجراء عمليات بحث فيها معقد جدا".