رجال أعمال معروفين بينهم الباكستاني شاهزاده داود على متن الغواصة المختفية قرب حطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة

تحولت رحلة سياحية لزيارة حطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة قبالة سواحل أمريكا الشمالية في المحيط الأطلسي، إلى عمليات بحث عن الغواصة الصغيرة التي كانت تحمل على متنها رجال أعمال معروفين.

وتسابق فرق الإنقاذ الأمريكية والكندية الزمن، من أجل العثور على الغواصة، قبل نفاد الأكسجين الموجود على متن الغواصة والذي لم يعد يكفي إلا لنحو 50 ساعة فقط.

وذكرت قناة itv البريطانية أنه تم تحديد هوية ركابها، كل من رجل الأعمال الباكستاني البارز شاهزاده داود، وهو نائب رئيس مجموعة "إنجرو"، مع نجله سليمان، بحسب بيان للعائلة.

كما تم تحديد هوية رجل الأعمال البريطاني الثري "هاميش هاردينج"، رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة "أكشن أفييشن" والتي نشرت منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي عن رحلته الاستكشافية.