رصد "أصوات تحت الماء" خلال البحث عن الغواصة المختفية قرب حطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة

نقلت محطة سي إن إن التلفزيونية عن وثيقة داخلية للحكومة الأميركية سماع الطرقات بدون أن توضح متى تم رصدها.

أفادت وسائل إعلام أميركية، أنه خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية الصغيرة التي فقدت قرب حطام سفينة "تايتانيك في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص، تم رصد جهاز سونار صوت "طرقات".

وقال خفر السواحل في حسابهم على تويتر إن "طائرة بي 3 كندية رصدت أصواتا تحت الماء في منطقة البحث. ونتيجة لذلك، تم نقل عمليات آلية موجهة عن بعد لمحاولة تقصي مصدر الأصوات"، وأضاف المصدر نفسه أن هذه العمليات "أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة".

وفي هذا السياق، أفادت مجلة "رولينغ ستون" أن طائرة "بي-3 كندية تشارك في عمليات البحث رصدت أصوات طرقات في هذا القطاع كل ثلاثين دقيقة وبعد أربع ساعات، نشر جهاز سونار إضافي وكانت الطرقات لا تزال تُسمع".

فيما نقلت محطة سي إن إن التلفزيونية عن وثيقة داخلية للحكومة الأميركية سماع الطرقات بدون أن توضح متى تم رصدها.

وتحولت رحلة سياحية لزيارة حطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة قبالة سواحل أمريكا الشمالية في المحيط الأطلسي، إلى عمليات بحث عن الغواصة الصغيرة التي كانت تحمل على متنها رجال أعمال معروفين.