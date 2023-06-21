تحدث وزير الدفاع يوآف غالانت اليوم (الأربعاء) مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف. وناقش الجانبان التهديد المشترك الذي تشكله إيران تجاه البلدين

تحدث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم (الأربعاء) مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف. وناقش الجانبان التهديد المشترك الذي تشكله إيران تجاه البلدين. أضاف جالانت أيضًا وأحدث الوزير الأوكراني بشأن التقدم المحرز في نظام الإنذار المدني لإنقاذ الأرواح في كييف.

وبحسب موقع "واللاه" الأإسرائيلي إنّ هذه المحادثة جاءت "بطلب من وزير الدفاع الأميركي"، لويد أوستن، الجمعة، وطلب إلى طاقمه بدء تنسيق المكالمة مع وزير الدفاع الأوكراني.

وبحسب التقارير إنّ البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "يضغطان على إسرائيل"، في الأشهر الأخيرة، من أجل القيام بـ"ما هو أكثر" في سبيل مساعدة أوكرانيا. ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة لم تَجر أي محادثة بين غالانت ونظيره الأوكراني.

وتمتنع اسرائيل عن تزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة، من أجل "تجنّب التوترات مع روسيا، والتي قد تضرّ بحرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي ضد الأهداف الإيرانية في سوريا".