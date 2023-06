على بعد بوصات من نفاد الأمل: فرنسا تدفع بالروبوت الأحدث لتكثيف البحث عن غواصة تيتان

وسط تقديرات خبراء بنفاد الأكسجين من الغواصة السياحية المفقودة تيتان صباح الخميس، تتواصل جهود الإنقاذ العالمية يعززها روبوت متخصص أحضرته معها سفينة أبحاث فرنسية.

وبوسع فيكتور 6000 الغوص في أعماق تصل إلى 20000 متجاوزا مقدرات المعدات الأخرى المتاحة في البحث، كما هو مجهز لاستخدام أذرعه للمساعدة في إطلاق سراح السفينة المفقودة، بحال كانت عالقة.

وقال أوليفييه ليفورت رئيس العمليات البحرية في معهد أبحاث المحيطات الفرنسي الذي تديره الدولة لرويترز "فيكتور غير قادر على رفع الغواصة من تلقاء نفسه."بدلاً من ذلك، ستكون الخطة هي ربط كابل بالغواصة والسماح لسفينة تابعة للبحرية برفعه إلى الأعلى".