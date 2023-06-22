على بعد بوصات من نفاد الأمل: فرنسا تدفع بالروبوت الأحدث لتكثيف البحث عن غواصة تيتان

"فيكتور غير قادر على رفع الغواصة من تلقاء نفسه."بدلاً من ذلك، ستكون الخطة هي ربط كابل بالغواصة والسماح لسفينة تابعة للبحرية برفعها إلى الأعلى"

وسط تقديرات خبراء بنفاد الأكسجين من الغواصة السياحية المفقودة تيتان صباح الخميس، تتواصل جهود الإنقاذ العالمية يعززها روبوت متخصص أحضرته معها سفينة أبحاث فرنسية.

وبوسع فيكتور 6000 الغوص في أعماق تصل إلى 20000 متجاوزا مقدرات المعدات الأخرى المتاحة في البحث، كما هو مجهز لاستخدام أذرعه للمساعدة في إطلاق سراح السفينة المفقودة، بحال كانت عالقة.

وقال أوليفييه ليفورت رئيس العمليات البحرية في معهد أبحاث المحيطات الفرنسي الذي تديره الدولة لرويترز "فيكتور غير قادر على رفع الغواصة من تلقاء نفسه."بدلاً من ذلك، ستكون الخطة هي ربط كابل بالغواصة والسماح لسفينة تابعة للبحرية برفعه إلى الأعلى".

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بالرغم من وصوله متأخرًا يوم الأربعاء، حيث لم يبق سوى نافذة صغيرة من الوقت للمساعدة قبل نفاد الأكسجين على متن الغواصة، فقد باشر مشغلوه بتفعيله. وقال ليفورت لرويترز إن "فيكتور قادر على القيام باستكشاف بصري بكل معدات الفيديو لديه" ثم يستخدم أذرعه للمساعدة بأي طريقة ممكنة.

وقال ليفورت "هذا هو منطق البحارة. كان قرارنا: نحن قريبون، وعلينا أن نذهب"، مشيرًا إلى طلب من البحرية الأمريكية للحصول على المساعدة.

شاركت العديد من السفن في أعمال البحث على مدار الساعة، بأدوات إنقاذ متخصصة، حيث تجمعت البحرية الأمريكية في منطقة البحث الشاسعة في شمال المحيط الأطلسي لقيادة جهود الإنقاذ. لقد تلقوا المساعدة من جميع أنحاء العالم، من خلال المعدات والخبرة. وكانت تلك الطائرة الكندية المزودة بتقنية سونار التي رصدت ضوضاء جلبت الأمل لجهود البحث والعالم.

يتواجد على متن الغواصة التي تحمل اسم تيتان الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داود، وابنه سليمان، اللذين يحملان أيضًا الجنسية البريطانية. وفقدت الغواصة الاتصال مع سفينتها الأم بعد أقل من ساعتين من هبوطها يوم الأحد لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك الشهيرة، التي تقع على بعد أكثر من ميلين تحت سطح المحيط.