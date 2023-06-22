الرئيس الإماراتي يلتقي وزير خارجية إيران

التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبحث الطرفان "العلاقات الثنائية" بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة، في ختام زيارة عبداللهيان للمنطقة في سياق تحركات دبلوماسية تقوم بها طهران.

وتأتي زيارة عبد اللهيان لأبوظبي في سياق انفراجات دبلوماسية إقليمية بدأت مع المصالحة السعودية الإيرانية التي تمّت برعاية الصين قبل ثلاثة أشهر، وفي خضمّ إحياء الحوار بين إيران والدول الغربية بشأن ملفّات شائكة.

وتسلط زيارة عبداللهيان للإمارات الضوء على تنامي العلاقات بين البلدين منذ أن أعادت الإمارات سفيرها إلى إيران العام الماضي.

وشهد اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ بإمارة أبو ظبي تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها". وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".