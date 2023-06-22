خفر السواحل الأميركي: اكتشاف حطام قرب موقع سفينة تايتانيك الغارقة

خفر السواحل الأميركي"نقوم بتقييم المعلومات بشأن ما إذا كان هذا الحطام يعود للغواصة المفقودة "

أعلن خفر السواحل الأميركي، مساء اليوم الخميس، عن اكتشاف حطام قرب موقع سفينة تايتانيك الغارقة، وقال "نقوم بتقييم المعلومات بشأن ما إذا كان هذا الحطام يعود للغواصة المفقودة"

ووسط تقديرات خبراء بنفاد الأكسجين من الغواصة السياحية المفقودة تيتان صباح الخميس، تتواصل جهود الإنقاذ العالمية يعززها روبوت متخصص أحضرته معها سفينة أبحاث فرنسية.

وبوسع فيكتور 6000 الغوص في أعماق تصل إلى 20000 متجاوزا مقدرات المعدات الأخرى المتاحة في البحث، كما هو مجهز لاستخدام أذرعه للمساعدة في إطلاق سراح السفينة المفقودة، بحال كانت عالقة.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت، أنه خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية الصغيرة التي فقدت قرب حطام سفينة "تايتانيك في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص، تم رصد جهاز سونار صوت "طرقات".