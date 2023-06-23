إسرائيل تزيل عقبة التأهل للإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة

في منتصف الشهر المقبل، ستبدأ إسرائيل والولايات المتحدة في تشغيل مرحلة حرجة في برنامج إعفاء الإسرائيليين من التأشيرات، والتي بموجبها سيتمكن الفلسطينيون الحاملون للجنسية الأمريكية من الضفة الغربية للمرة الأولى من السفرالى الولايات المتحدة عنم طريق إسرائيل من مطاريّ بن غوريون ورامون دون عقبات.

في الوضع الحالي، يُلزم الفلسطينيون، بغض النظر عن الجنسية الإضافية التي يحملونها، بمغادرة الضفة الغربية ودخولها عبر معبر اللنبي (باستثناء حوالي 30 ألف فلسطيني سنويًا يُسمح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض إنسانية).

الشرط الأمريكي لقبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة هو السماح للمواطنين الأمريكيين، وبغض النظر عن أصلهم، بالدخول بحرية إلى إسرائيل والسفر من خلالها دون التعرض للتمييز أثناء التفتيش الأمني ​​مقارنة بالمواطنين الأمريكيين الآخرين. وأوضحت الولايات المتحدة أنه بدون هذا الشرط ، لن يتم قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر القادم.

من الناحية النظرية ، يمكن لإسرائيل أن ترفض بشكل فردي دخول فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية في حالة ظهور شكوك جنائية أو أمنية أو تتعلق بالهجرة أو الصحة. لكن التقصير هو الامتثال للمطلب الأمريكي بالمعاملة الكاملة بالمثل، في دخول وخروج المواطنين الأمريكيين والإسرائيليين بحرية.

وناشد أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة الإدارة مؤخرًا وطالبوا بعدم الموافقة على إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة إذا لم تتعهد بتجنب التمييز ضد الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

ولقد حذر المسؤولون الكبار في السفارة الامريكية من جدول زمني قصير أمام إسرائيل للوفاء بجميع المتطلبات الضرورية المتعلقة بمشاركة البيانات وأنظمة المعلومات عبر مختلف الهيئات الحكومية، والتي يجب تطويرها وتنفيذها واختبارها قبل الموعد النهائي.

ولكن إذا تم استيفاء جميع المتطلبات، فسيتمكن الإسرائيليون من البدء في السفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة للسياحة أو لرحلات عمل أقصر من 90 يوما بدءا من 1 أكتوبر 2023.