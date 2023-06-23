إحراج دبلوماسي في باريس: السعودية تمنع دبلوماسيين إسرائيليين من دخول حدث حضره بن سلمان

تم منع اثنين من الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين تمت دعوتهم إلى الحدث الترحيبي الذي أقامه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

وقع حادث دبلوماسي محرج هذا الأسبوع في باريس عندما تم منع اثنين من الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين تمت دعوتهم إلى الحدث الترحيبي الذي أقامه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كجزء من عرض ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر إكسبو 2030، من الدخول. وفقًا لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية في القدس.

قد يكون القرار السعودي بمنع دخول الدبلوماسيين الإسرائيليين، على الرغم من دعوتهم رسميًا قبل أيام قليلة، بمثابة رد فعل من جانب الرياض على سياسة الحكومة الإسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية والتصعيد في الضفة الغربية هذا الأسبوع.

حتى أن إلغاء الدعوة للدبلوماسيين الإسرائيليين في اللحظة الأخيرة يشير إلى أن السعوديين ما زالوا حساسين للغاية تجاه أي بادرة تطبيع ومعاداة لإسرائيل - حتى لو كانت رمزية وصغيرة.

في الأسبوع الماضي ، ذكرت الصحفية جيلي كوهين في "كان 1" أنه، على غير المعتاد، تمت دعوة ممثل إسرائيلي رسمي لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه ولي العهد السعودي في باريس. في اسرائيل رأوا في ذلك بادرة تطبيع وإشارة إيجابية من السعوديين. وبحسب التقرير، وبعد الدعوة، قررت وزارة الخارجية الإعلان رسميًا عن دعمها لترشيح السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030.