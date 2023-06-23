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إحراج دبلوماسي في باريس: السعودية تمنع دبلوماسيين إسرائيليين من دخول حدث حضره بن سلمان

i24news

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحيي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى قصر الإليزيه الرئاسي في باريس ، في 16 يونيو 2023
Ludovic MARIN / AFPالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحيي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى قصر الإليزيه الرئاسي في باريس ، في 16 يونيو 2023

تم منع اثنين من الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين تمت دعوتهم إلى الحدث الترحيبي الذي أقامه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

وقع حادث دبلوماسي محرج هذا الأسبوع في باريس عندما تم منع اثنين من الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين تمت دعوتهم إلى الحدث الترحيبي الذي أقامه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كجزء من عرض ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر إكسبو 2030، من الدخول. وفقًا لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية في القدس.

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قد يكون القرار السعودي بمنع دخول الدبلوماسيين الإسرائيليين، على الرغم من دعوتهم رسميًا قبل أيام قليلة، بمثابة رد فعل من جانب الرياض على سياسة الحكومة الإسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية والتصعيد في الضفة الغربية هذا الأسبوع.

حتى أن إلغاء الدعوة للدبلوماسيين الإسرائيليين في اللحظة الأخيرة يشير إلى أن السعوديين ما زالوا حساسين للغاية تجاه أي بادرة تطبيع ومعاداة لإسرائيل - حتى لو كانت رمزية وصغيرة.

في الأسبوع الماضي ، ذكرت الصحفية جيلي كوهين في "كان 1" أنه، على غير المعتاد، تمت دعوة ممثل إسرائيلي رسمي لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه ولي العهد السعودي في باريس. في اسرائيل رأوا في ذلك بادرة تطبيع وإشارة إيجابية من السعوديين. وبحسب التقرير، وبعد الدعوة، قررت وزارة الخارجية الإعلان رسميًا عن دعمها لترشيح السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030.

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