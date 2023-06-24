الرئيس المصري وولي العهد السعودي يجتمعان في فرنسا

قالت الرئاسة في بيان لها جاء إن الجانبين "أكدا قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية، والاعتزاز بما يربط الشعبين من أواصر المودة والتقارب،"

أكدت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد أمس الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس، لقاءً ودياً مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وقالت الرئاسة في بيان لها جاء إن الجانبين "أكدا قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية، والاعتزاز بما يربط الشعبين من أواصر المودة والتقارب، وبحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب".

وأضاف البيان، أن الزعيمان ناقشا "العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها".

وفي نفس السياق، وشارك بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، متابعي صفحته على تويتر صورة تجمع الأمير محمد بن سلمان والسيسي.

وعلق العساكر على الصورة بالقول: "خلال لقاء ودي جمع سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأخيه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم في فرنسا".

ويُجري ولي العهد السعودي والسيسي زيارة إلى فرنسا، حيث حضرا قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في العاصمة باريس.