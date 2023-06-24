الأمين العام للأمم المتحدة قلق من "عرقلة" العملية السياسية في الصحراء

قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن تاريخ هذه القضية "يشهد بأن إسبانيا انسحبت وتركت الصحراء للمغرب وموريتانيا، التي انسحبت بدورها من المنطقة"

أعرب الأمين العام العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من "عرقلة" العملية السياسية في الصحراء، وذلك خلال اجتماع مع طلاب من جامعة ساينس في باريس الجمعة، وقال إنه "لسوءا لحظ، لا يزال عرقلة الوضع مستمرا، وآمل أن يكون من الممكن التوصل تدريجيا الى طريقة للتقريب بين الموقفين".

وشدد المسؤول الأممي بحسب وكالة الانباء الاسبانية "ايفي" EFE على أن الأمم المتحدة لديها مسارين للعمل قيد التطبيق. فمن ناحية يحاول مبعوثة الشخصي ستافان دي مستورا ايجاد اتفاق بين البوليساريو والمغرب. أو الاعتراف بأن منظمته تكافح من أجل خلق "الثقة بين الأطراف".

وتابع غوتيريش "لسوء الحظ ، فإن الوضع بعد الأحداث في منطقة الكركرات معقد وتجد هذه القوة [لا مينورسو] صعوبة متزايدة في العمل، لوجود عقبات من جانب وأخرى لممارسة تفويضها".

واضاف غوتيريش :" الوضع خطير، لأن هناك صراعا منخفض الحدة، لكن على أي حال، هو صراع مستمر، ولا يوجد وقف نهائي لإطلاق النار، وهمنا هو تجنب قبل كل شيء تعميم الصراع".

وحول بداية هذا الصراع أشار غوتيريش إلى "أن الوضع في الصحراء نشأ عندما تخلت إسبانيا عن الإقليم وأبرمت اتفاقا ينص على تقاسم الأراضي الصحراوية بين المغرب وموريتانيا دون أي تقرير للمصير"

وقال غوتيريش إن :"موريتانيا فهمت أن هناك مشكلة وانسحبت". وأضاف: "المغرب بعد ذلك رسخ وجوده في كل المنطقة". وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن مبعوثه الخاص ستافان دي ميستورا يحاول إبرام اتفاق بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر في محاولة لإيجاد حل للصراع المستمر منذ عقود.

وقال غوتيريس: "يعتبر المغرب أن الحل يجب أن يكون جزءًا من سيادته من خلال الحكم الذاتي بينما تؤمن البوليساريو بأن لدبه حق في تقرير المصير يتم حله عبر استفتاء".

سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة في تشرين أول/أكتوبر المقبل تقرير الى مجلس الأمن تقريرا عن الوضع في الصحراء، ولم يتمكن ممثله الشخصي، ستافان دي مستورا، بعد من إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة منذ آذار/مارس 2019.