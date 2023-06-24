بايدن برسالة لنتنياهو: قلقون بشأن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

قلق امريكي من الهجمات التي ينفذها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية

تحدث مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان عبر الهاتف الليلة الماضية (الجمعة) مع مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء تساحي هنغبي وأعرب عن قلقه من الهجمات التي ينفذها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب البيت الأبيض.

اتصال الولايات المتحدة بإسرائيل على هذا المستوى العالي بخصوص عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين يشير إلى القلق الكبير في الإدارة بشأن التصعيد الحاصل في الضفة الغربية والخوف من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمعالجة هذه القضية.

وقال سوليفان لتساحي هنغبي إن على الحكومة الإسرائيلية التأكد من تقديم المهاجمين من المستوطنين للعدالة على أعمال العنف التي ارتكبوها.

بالإضافة إلى ذلك ، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي لهنغبي إن على إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لتهدئة الوضع ومنع المزيد من التصعيد.

قال سوليفان "إن على جميع الأطراف تجنب الخطوات الأحادية الجانب التي قد تؤدي إلى تصعيد أوسع - بما في ذلك البناء في المستوطنات".

وأضاف "إن إدارة بايدن تأمل أن يجتمع ممثلون من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن والولايات المتحدة قريبًا في المنطقة لمناقشة الوضع".

خلال المكالمة الهاتفية، أعرب سوليفان عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن شعبها وقدم تعازيه في من قتلوا في هجوم بعيلي.