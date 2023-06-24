رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الذي وكان من المفترض أن يصل إسرائيل غدا (الأحد)، أعلن إلغاء زيارته إثر التطورات الأخيرة في روسيا

نصحت وزارة الخارجية اليوم (السبت) المواطنين الإسرائيليين بـ "النظر في ضرورة وصولهم إلى روسيا في هذا الوقت". كما دعت المواطنين في روسيا إلى "تجنب الاقتراب من المناطق الساخنة". ويرجع ذلك إلى محاولة مجموعة فاغنر التمرد على حكم بوتين ومحاولات منظمة المرتزقة التقدم إلى موسكو.

وفي غضون ذلك تم تأجيل زيارة مهمة كان من المفترض أن تجري في إسرائيل: رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الذي وكان من المفترض أن يصل إسرائيل غدا (الأحد)، أعلن إلغاء زيارته إثر التطورات الأخيرة في روسيا بحسب ما نشر موقع "واينت" الإسرائيلي".

ونصحت الوزارة الإسرائيليين بمواكبة التطورات من خلال وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية للبعثات الإسرائيلية في روسيا وموقع وزارة الخارجية الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك ، أفاد بأن مركز الحالة في وزارة الخارجية متاح للاستفسارات والمساعدة في جميع ساعات اليوم.

كان من المفترض أن يقوم الجنرال مارك ميلي بزيارة بالتنسيق مع رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي. كما كان من المفترض أن يلتقي ميلي برئيس الموساد ديفيد بارنياع ووزير الأمن يوآف جالانت.

وكانت الزيارة المهمة تهدف إلى تعزيز العلاقة الأمنية بين البلدين على خلفية التطورات الإقليمية ومع التركيز على إيران،وكان من المفترض أن تركز اللقاءات على الملف الإيراني وعلى تعميق التعاون الأمني ​​في مواجهة التهديد الإيراني المتزايد الذي يصل إلى مرحلة حرجة، اوكذلك حول التصعيد في الضفة الغربية.

وزارة الخارجية تتابع تطورات اليوم الأخير في روسيا وهي على اتصال منتظم مع السفارة الإسرائيلية في موسكو والقنصلية العامة في سانت بطرسبرغ. وتدرس وزارة الخارجية إصدار تحذير سفر للإسرائيليين الذين ينوون السفر إلى روسيا أو الموجودين هناك.

وبتقييم الوضع، تقرر إرسال تعزيزات قنصلية إلى موسكو وسانت بطرسبرغ في الأيام المقبلة وفقًا للزيادة المتوقعة في الطلب على وثائق السفر. في هذه المرحلة لا يوجد توجيه لإجلاء الدبلوماسيين وعائلاتهم.