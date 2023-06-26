وأوضح ستولتنبرغ أن الأحداث التي شهدتها روسيا مؤشر آخر على أكبر خطأ استراتيجي ارتكبه فلاديمير بوتين.

أكد أمين عام حلف الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ في تصريح مفاجئ، اليوم الإثنين، أن الأحداث التي شهدتها روسيا، في إشارة إلى تمرد مجموعة فاغنر، شأن داخلي.

وقال أمين عام حلف الأطلسي إن "الأحداث التي شهدتها روسيا مؤشر آخر على أكبر خطأ استراتيجي ارتكبه فلاديمير بوتين"، وأضاف، "لا نرى أي مؤشر على أن روسيا تسعد لاستخدام أسلحة نووية".

وتابع ينس ستولتنبرغ للصحفيين خلال زيارة إلى عاصمة ليتوانيا "الأحداث التي وقعت في مطلع الأسبوع هي دليل آخر على الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي اقترفه الرئيس بوتين بضمه غير القانوني لشبه جزيرة القرم والحرب ضد أوكرانيا".

وأضاف ينس ستولتنبرغ : "بينما تواصل روسيا هجومها، من المهم أن نواصل دعمنا لأوكرانيا".

وناقش رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد التطورات الأخيرة في روسيا بعد يوم على طوي تمرد مسلح شنه زعيم مجموعة فاجنر المرتزقة يفغيني بريغوجين.

وانسحب عناصر مجموعة فاغنر الانسحاب من مواقع سيطروا عليها في روسيا بعد اتفاق مع الكرملين قضى بوقف تقدمهم نحو موسكو وخروج قائدهم يفغيني بريغوجين الى بيلاروس.