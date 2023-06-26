وبحسب البيان، فإن الأمير تميم بن حمد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس بوتين بعد يومين على إعلان مؤسس مجموعة "فاغنر" الروسية العسكرية، يفغيني بريغوجين، التمرد.

أفاد بيان للديوان الأميري القطري، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، آخر تطورات الأوضاع في روسيا والساحتين الإقليمية والدولية.

وبحسب البيان، فإن الأمير تميم بن حمد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس بوتين بعد يومين على إعلان مؤسس مجموعة "فاغنر" الروسية العسكرية، يفغيني بريغوجين، التمرد ضد نظام البلاد.

وقال البيان، إن "الجانبين القطري والروسي بحثا العلاقات الثنائية بين بلديهما والتطورات في روسيا الاتحادية وعلى الساحتين الإقليمية والدولية".

وخلال الاتصال، أكد الشيخ تميم، موقف قطر الداعي إلى حل الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، كما جدّد موقف قطر "الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دولياً"

بدوره، "عبر بوتين عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورها في مختلف المجالات"، كما قام "بتهنئة الأمير القطري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك".