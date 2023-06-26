الأولى من نوعها: توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين إسرائيل وألبانيا

هذه الاتفاقية الأمنية ستتيح للدول دفع بنية مشتركة بمواضيع أمنية ودفاعية

استضاف وزير الأمن الإسرائيلي يولآف غالانت نظيره الألباني نيكو فالشي اليوم، ووقع الجانبان خلال الاجتماع على مذكرة تفاهم أمنية (MOU) هي الأولى من نوعها بين الأجهزة الأمنية في كلا البلدين، والتي ستتيح للدول دفع بنية مشتركة بمواضيع أمنية ودفاعية.

وناقش الوزراء خلال الاجتماع بينهما طرق تعميق العلاقات الأمنية وتوسيع التصدير الأمني من إسرائيل إلى ألبانيا، وشكر وزير الأمن نظيره الألبناني على دعمه تعزيز العلاقات السياسية والأمنية بين إسرائيل وألبانيا.

وشارك في الاجتماع رئيس مجموعة الصداقة بين ألبانيا وإسرائيل النائب شالوم دنينو، رئيس قسم التصديرات بوزارة الأمن يائير كولس ورئيس القسم السياسي الأمني في الوزارة درور شالوم.

Ariel Harmoni / Ministry of Defense وزير الأمن يوآف غالانت يستقبل نظيره الألباني