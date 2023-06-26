بوتين يعرض على مقاتلي فاغنز "الالتحاق بالجيش" أو "الذهاب الى بيلاروس"

اثنى الرئيس الروسي على وطنية أبناء شعبه وعلى صمودهم خلال تمرد مجموعة فاعنر المسلحة

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب متلفز مساء اليوم على أنه أعطى أوامر بـ"تجنّب إراقة الدماء" بخلاف ما كان يرغب به الغرب وأوكرانيا عند تمرّد مجموعة فاغنر، على حد قوله، بينما أثنى على "وطنية" الشعب الروسي.

وأضاف بوتين في خطابه "منذ بدء الأحداث، اتُّخذت إجراءات بناء على توجيهاتي المباشرة لتجنّب إراقة كبيرة للدماء"، مشيرا إلى أن الغرب وأوكرانيا أرادا حدوث "اقتتال بين الأشقاء".

الرئيس الروسي شكر الشعب الروسي على "صمودهم ووحدتهم ووطنيتهم" التي أظهرت أن "أي ابتزاز وأي محاولة لإثارة اضطرابات داخلية محكوم عليها بالفشل".

ومن جانب آخر عرض على مقاتلي فاغنرتوقيع عقد مع الجيش النظامي أو "العودة إلى عائلاتهم" أو "الذهاب إلى بيلاروس"، وهي دولة حليفة يفترض أن يتوجه إليها رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين وفق الكرملين.

يأتي خطاب الرئيس الروسي بعد يومين من تمرد مجموعة فاغنر المسلحة بقيادة بريغوجين الذي أكد الاثنين أن هدفه من إرسال مقاتليه نحو موسكو كان إنقاذ مجموعته المهددة بالحلّ وليس الاستيلاء على السلطة. واتهم بوتين مجددا رئيس فاغنر، من دون أن يسميه، بأنه "خان بلده وشعبه" و"كذب" على مقاتليه.

وشدّد الرئيس الروسي على "الشجاعة ونكران الذات اللتان أظهرهما الطيارون الأبطال الذين سقطوا في المعركة"، بينما لم يصدر الكرملين إعلانا رسميا بشأن الطائرات التي قالت فاغنر إنها أسقطتها خلال مسيرتها نحو موسكو.

واضاف الرئيس الروسي أن "الغالبية العظمى من مقاتلي وقادة مجموعة فاغنر هم أيضا روس وطنيون مخلصون لشعبهم وللدولة. لقد أثبتوا ذلك من خلال شجاعتهم في ساحة المعركة".

وشكر بوتين كبار المسؤولين الأمنيين على جهودهم خلال التمرد المسلح ، وقال بوتين خلال الاجتماع "جمعتكم لأشكركم على العمل المنجز خلال هذه الأيام القليلة ولمناقشة الوضع" جاء ذلك خلال اجتماع أمني حضرة القادة العسكريون بث التلفزيون جزءا منه. ومن بين المشاركين في الاجتماع وزير الدفاع سيرغي شويغو، أبرز خصم لرئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، بينما لم يظهر رئيس أركان الجيش فاليري غيراسيموف في المشاهد التي بثها التلفزيون.