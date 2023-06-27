روسيا تستدعي المسؤول عن السفارة الإسرائيلية في موسكو لجلسة توبيخ

جاء هذا على خلفية تصريحات السفيرة الإسرائيلي في اوكرانيا والتي أثارت غضب موسكو

افادت وكالة الأخبار الروسية "تاس" أن موسكو استدعت المسؤول عن السفارة الإسرائيلية في روسيا الى جلسة توبيخ وشددت أمامه على أهمية محاربة "محاولات تبييض النازية".

الشكوى تأتي على خلفية تصريحات السفير الإسرائيلي في أوكرانيا ميخائيل برودسكي الذي قال في مقابلة أنه سيكون من الخطأ اشتراط الدعم لكييف بأن تتوقف عن إعطاء لقب "أبطال" الى اثنين من القوميين الذين تعاونوا مع النازية. هذا أثار غضب روسيا التي قالت أن الحديث يدور عن "تمجيد النازية". ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية وقال إنه "ولا أي جهة لن تلقننا أهمية حماية ذكرى المحرقة".

وذكرت وكالة تاس أن المسؤول عن السفارة رونين كراوس استدعي الى جلسة توبيخ من جانب وزارة الخارجية الروسية، وهناك "تم لفت انتباهه لتصريحات السفير التي مجدت المتعاونين مع النازية في اوكرانيا". وإفيد أن وزارة الخارجية الروسية أشارت الى أنها قالت لكراوس بأن "روسيا وإسرائيل عملوا بصعوبة سوية من أجل إحباط محاولات إعادة كتابة التاريخ وتمجيد أسماء اولئك الذين تعاونوا مع النازية، بما يشمل مسارح دولية".

القضية بدأت عندما قال برودسكي في مقابلة :"نحن نواصل العمل مع الحكومة في اوكرانيا ضد ظاهرة تمجيد قوميين مثل باندرا، الذين دعموا الأيدلوجية النازية. فقط مؤخرا منعت محاولة لاطلاق اسم شارع في كييف على اسم قومي أوكراني. مع ذلك ، سيكون من الخطأ ربط تقديم الدعم لأوكرانيا مع توقفها عن تعريف ’أبطال’ لكل من سيفن باندرا واندري ملنيك (قوميان أوكرانيان تعاونا مع النازية)".

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا هاجمت برودسكي وقالت :"لا يوجد لاي دولة الحق اعتبار أبطال مثل ستيفن بانديرا وأندري ملنيك. ان كان بحسب ميخائيل برودكسي لكييف يوجد الحق بأبطال كهؤلاء, ستكون هذه مشكلة للخارجية الإسرائيلية. لا يوجد لأحد الحق باعتبار هؤلاء أبطال لأنهم ليسوا أبطال. بل هؤلاء شياطين، ولا يوجد هوية، انما وصمة عار لسكان أوكرانيا، هذا تمجيد للنازية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ردا رسميا الألأسبوع الماضي رد خلاله على زخاروفا وقال :"لا يوجد أي تغيير بسياسة إسرائيل التي ترفض وتعارض بشكل قطعي تمجيد المجرمين الذين تعاونوا مع النازية على قتل اليهود، ولا أي جهة ستلقن دولة إسرائيل، وزارة الخارجية ومبعوثيها حول أهمية الحفاظ على ذكرى المحرقة وحرب تشويه التاريخ".