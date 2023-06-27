كوهين يناقش مع بلينكن تحديد موعد جديد لقمة النقب "التي سيشارك بها دول جديدة ستنضم لدائرة التطبيع"

كما أدان وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين الاعتداءت التي قام بها مستوطنين ضد فلسطينيين

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن، ناقش خلالها الجانبان الجهود الأسرائيلية الأمريكية لتوسيع دائرة السلام وتحديد موعد جديد لقمة النقب بمشاركة دول جديدة ستنضم إلى دائرة التطبيع.

ويشار الى ان الوزير كوهين صرح بوقت سابق أمام صحافيين على أنه تم تأجيل قمة النقب بسبب البناء في المستوطنات بالضفة الغربية، وكان من المرتقب أن يشارك في القمة التي كانت ستقام في المغرب دولتين أو ثلاثة دول لا توجد لديها علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل.

كما ناقش الوزيران مواجهة التصعيد المتزايد في الضفة الغربية وأشار الوزير كوهين بأن إسرائيل ستواصل محاربة العمليات العدائية التي ينفذها فلسطينيون حتى النهاية وستحمي مواطنيها.

كما أدان الوزير كوهين بشدة الحوادث التي "يطبق بها المواطنون القانون بأيديهم" وقال إن "الحكومة ستتخذ كافة الوسائل الضرورية لمنعها". ولفت الى أن من يقف من وراء التصعيد في الضفة الغربية ايران وأذرعها، وشدد على أن "وقف المشروع النووي الايراني وتوسيع دائرة السلام سيؤدي الى استقرار وازدهار اقليمي". كما أشار الوزير كوهين الى التقدم في عملية انضمام إسرائيل الى برنامج الإعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة.

في حين ذكر موقع "والا" أن وزير الخارجية بلينكن صرح خلال المحادثة إنه "يجب على إسرائيل القيام بجهود أكثر لمنع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين". وقال إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية من اعتداءات المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين".