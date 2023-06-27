عيد الأضحى المبارك.. تعرف على أبرز عادات وتقاليد المسلمين حول العالم في هذا اليوم

ويطلق نحو مليارَي مسلم حول العالم، على هذه المناسبة الدينية العظيمة، العديد من التسميات، كـ "عيد الأضحى" أو "العيد الكبير" أو "عيد التشريق"

يستعد العالم العربي لاستقبال عيد الأضحى، الذي يحتفل به المسلمون في الـ 10 من شهر ذي الحجة من كل سنة و الموافق بالنسبة للسعودية وغالبية الدول العربية والإسلامية، غدا الأربعاء 28 يونيو/حزيران، فيما ستقيم 11 دولة مسلمة عيد الأضحى المبارك بعد غدا الخميس 29 يونيو/حزيران.

ويطلق نحو مليارَي مسلم حول العالم، على هذه المناسبة الدينية العظيمة، العديد من التسميات، كـ "عيد الأضحى" أو "العيد الكبير" أو "عيد التشريق"، ورغم اختلاف التسميات فإنَّ شعائر ومظاهر الفرحة وطرق الاحتفال تتشابه في كثير من العادات المرتبطة بهذه المناسبة السعيدة.

ومن أهم الشعائر المشتركة بين المسلمين في هذا اليوم هي صلاة العيد، إذ تُقام في المساجد والساحات العامة بعد شروق شمس صباح العيد، وبعدها يتبادل المسلمون التبريكات والتهاني وسط أجواء من الفرحة والبهجة والتلاحم الاجتماعي.

كما أن نحر الأضاحي شعيرة من عامة شعائر الله تعالى، كما ورد عن النبي محم صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد.

TAUSEEF MUSTAFA / AFP أكباش عيد الأضحى

كما أن توزيع اللحوم واحدة من العادات الرئيسية في هذا اليوم الفضيل، بهدف تعزيز رُوح العطاء والتضامن ومشاركة الفرحة مع الآخرين.

وبالنسبة لأسعار الأضاحي هذه السنة شهدت ارتفاعا غير مسبوق، وذلك في ظل ارتفاع أسعار العلف، لكن بالرغم من اتساع الهوة بين المداخيل و تكاليف المعيشة، يتمسك المواطنون باحتفالات عيد الأضحى.

وإذ كانت أسعار الأضاحي تتفاوت من دولة عربية لأخرى ، فإن كل الدول شهدت هذه السنة ارتفاع كبير للأسعار، من أهم عوامله التضخم الناتج عن تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

Ahmad AL-RUBAYE / AFP سوق لبيع الخرفان

الحجاج يؤدون عند عرفات الركن الأعظم للحج

ويمضي الحجّاج يومهم الثلاثاء بالصلاة والدعاء عند جبل عرفات قرب مكة المكرمة، في ذروة مناسك الحجّ التي شارك بها أكثر من 1,8 مليون شخص في أجواء شديدة الحرارة.

حيث تدفق الحجّاج في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحجّ، بعدما أمضوا الليل في مخيّمات مكيفة في وادي منى، على بُعد سبعة كيلومترات من المسجد الحرام في مكّة المكرّمة.

Belal ALSABBAGH / AFPTV / AFP الحجاج يؤدون الصلاة في مسجد نمرة

وسيبقون طوال اليوم في الموقع نفسه، يصلّون ويبتهلون ويتلون القرآن الكريم، والكثير منهم أعتلى جبل الرحمة وجلسوا بين صخوره.