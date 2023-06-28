من المتوقع أن يزور نتنياهو الصين، الخصم الأكبر للولايات المتحدة وهي أهم حليف لإسرائيل

نشر موقع "واينت" الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء تقريرًا أوضح فيه القلق والتوتر الشديد عند عدد غير قليل من المسؤولين رفيعي المستوى في جهاز الأمن الإسرائيلي لدى سماعهم قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أكد أمس (الثلاثاء) أنه من المتوقع أن يزور الصين، الخصم الأكبر للولايات المتحدة وهي أهم حليف لإسرائيل.

وقال نتنياهو في تصريح سابق أن "التعاون الأمني ​​والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في أعلى مستوياته على الإطلاق". وذلك يؤكد أنّ كبار المسؤولين العسكريين وكبار موظفي وزارة الأمن يعملون على تعاون قوي يتجلى في التدريبات الحربية في العامين الماضيين، والتي تحاكي هجمات في إيران، وكذلك في المعلومات الاستخباراتية الحميمة التي تشاركها وكالات الاستخبارات حول العدو المشترك.

ومع ذلك ، فإن الجيش الإسرائيلي على دراية تامة بالأزمة بين اسرائيل والولايات المتحدة. جاء ذلك في تقييمها للوضع الذي زاد من احتمالية نشوب حرب هذا العام، ذكروا ثلاثة أسباب رئيسية يحددها الأعداء. الأول هو ضعف الولايات المتحدة في المنطقة التي حسب وجهة نظرهم لا تحمي حلفائها. مثال على ذلك هو اختيار السعودية الصين لتقوية العلاقة مع إيران.

سبب آخر هو الأزمة الداخلية في إسرائيل بعد احتجاجات الإصلاح القضائي. والسبب الأخير المهم هو فهمهم أن العلاقة الإسرائيلية الأمريكية قد ضعفت لدرجة أنه ليس من المؤكد أن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل في حرب شاملة.

وقال الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي ، اللواء تامير حيمان - مدير معهد دراسات الأمن القومي (INSS) حاليا إن "الزيارة إلى الصين لن تجعل البيت الأبيض يدعو نتنياهو، على العكس من ذلك، سوف تثير غضب الإدارة الأمريكيّة. لذلك فهو توقيت سيئ من الناحية التكتيكية.

وإذا كان هناك شيء واحد يزعج الإدارة الأمريكية، فهو الخطاب حول "التنوع من الدعم" - أي محاولة إسرائيلية للتوفيق بين الولايات المتحدة ومنافسيها، وخاصة الصين.

ETIENNE OLIVEAU / POOL / AFP رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إلى اليسار) مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين ، الصين

من جانبها ، لم ترد الولايات المتحدة على الزيارة، لكن الصين تعتبر خط أحمر بالنسبة لها، والكراهية لها هي الشيء الوحيد الذي ينجح في توحيد الجمهوريين والديمقراطيين.

لا تزال إسرائيل تجر في الخلفية أزمة طائرة "فالكون"، الطائرة الاستخباراتية التي أرادت إسرائيل بيعها للصين، لكنها واجهت معارضة جدية أدت إلى أزمة أمنية حادة بين البلدين.

واليوم ، كما ذكرنا، فإن العلاقة الأمنية بين البلدين ممتازة - لكنها ليست بأفضل حال، وكان من المفترض أن يقوم الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة ، بزيارة للشرق في بداية الأسبوع وتم إلغاؤها بسبب محاولة الانقلاب في روسيا، ولكن بعد ذلك، نتنياهو لم يسمح لوزير الأمن غالانت بزيارة واشنطن.

ولكن اللقاء بينه وبين وزير الأمن، قبل عشرة أيام، كان لا بد من عقده في بروكسل. كان اللقاء جيدًا بالفعل، لكن حقيقة أنه لم يعقد في الولايات المتحدة تشير مرة أخرى إلى عمق الأزمة على المستوى السياسي.

وفي سياق ذي صلة، انتقد مسؤول رفيع المستوى في حزب "الليكود" الذي يترأسه نتنياهو، الزيارة المحتملة للصين؛ وقال إن زيارة نتنياهو لبكين قبل زيارة رسمية يجريها لواشنطن، "هي إصبع في عين الولايات المتحدة، وهو أمر قد يكلف إسرائيل غاليا".