سيترك السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس منصبه في منتصف الشهر المقبل، وسيعود إلى الولايات المتحدة مع الرئيس يتسحاق هرتسوغ

سيترك السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس منصبه في منتصف الشهر المقبل، وسيعود إلى الولايات المتحدة مع الرئيس يتسحاق هرتسوغ - الذي سيرافقه في زيارته لواشنطن، والتي تتضمن لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الابيض.

Leigh Vogel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP توماس نايدس

وبحسب البرنامج المخطط له للرئيس هرتسوغ، سيخطب أمام مجلسي الكونجرس، وسيجتمع مع نائب الرئيس كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنطوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي للحكومة، جيك سوليفان. ومن المتوقع أيضًا أن تشمل زيارة هرتسوغ "قفزة" إلى نيو يورك، حيث سيلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء الجاليات اليهودية.

قبيل مغادرة نايدس، استضافه وزير الخارجية إيلي كوهين على عشاء وداع في فندق الملك داود بالقدس، بمشاركة سفراء أجانب ومسؤولين في وزارة الخارجية.

شكر كوهين السفير نايدس على خدمته في إسرائيل وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وخاصة لقيادته برنامج الإعفاء من التأشيرات للمواطنين الإسرائيليين. وقال له كوهين: "بمجهودك سيكون انضمام تاريخي لإسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، مئات الآلاف من الإسرائيليين سيستفيدون من هذا كل عام".

ويترك نايدس إسرائيل في ظل التوترات غير المسبوقة بين البلدين. ستكمل الحكومة هذا الأسبوع ستة أشهر على تشكيلها، لكن نتنياهو، الذي انتخب لولاية سادسة، سيشكل علامة فارقة بالنسبة له: ستة أشهر منذ عودته إلى المنصب، ودعوة بايدن إلى البيت الأبيض لم تتم بعد.