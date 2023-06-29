الولايات المتحدة: إسرائيل تسرّب تفاصيل المحادثات مع إيران

الولايات المتحدة تعتبر تصريحات اسرائيل بشأن الإتفاق بمثابة تسريبات لوسائل الإعلام

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "والاه" الإسرائيلية، اشتكى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي يوم الجمعة الماضي، تصرّف إسرائيل حول نشر تفاصيل حول الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يعتبره البيت الأبيض تسريبات إسرائيلية لوسائل الإعلام.

والتقى مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بسوليفان في البيت الأبيض في أوائل شهر يونيو\ حزيران الجاري، وتلقيا إحاطة مفصلة منه بشأن الاتصالات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن ديرمر وهنغبي قدّما لسوليفان عدة نقاط تهم إسرائيل فيما يتعلق بالاتصالات مع الولايات المتحدة وإيران، لكنهم تركوا البيت الأبيض وهم أكثر فهمًا لما تحاول إدارة بايدن تحقيقه مع الإيرانيين.

في منتصف الشهر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة أجرت محادثات دبلوماسية سرية مع إيران من أجل تهدئة التوترات، وإبرام صفقة أسرى بين الدولتين، وكبح برنامجها النووي.

وبحسب التقرير، فإن المناقشات عقدت بين الطرفين في نيويورك في وقت مبكر من ديسمبر الماضي، عندما عقد الطرفان في الفترة الماضية ثلاثة اجتماعات في مسقط، في عمان.