تمت الإشارة في وقت سابق إلى نية بلينكن اختيار شابيرو لهذا المنصب المستحدث خصيصا بغية تعزيز اتفاقيات السلام والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تعيين دان شابيرو رئيسا لتطوير اتفاقيات ابراهيم بين إسرائيل والدول العربية.

شابيرو هو دبلوماسي يهودي أمريكي-إسرائيلي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل بين الأعوام 2011-2017.

قبل ذلك كان عضوًا في مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث كان مسؤولاً عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كخبير في أبحاث الشرق الأوسط.

وتمت الإشارة في وقت سابق إلى نية بلينكن اختيار شابيرو لهذا المنصب المستحدث خصيصا بغية تعزيز اتفاقيات السلام والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

كما تزهؤ الخطوة أن الإدارة الأمريكية قررت بذل جهد إضافي لدفع اتفاقيات سلام جديدة بين إسرائيل ودول عربية إضافية في الوقت المتبقي حتى انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.