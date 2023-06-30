في إسرائيل رفضوا مقابلة أحد أعضاء حزب اليمين المتطرف وألغاء زيارة وفد ألماني

ألغى وفد صداقة برلماني ألماني-إسرائيلي زيارته المزمعة لإسرائيل مطلع الأسبوع المقبل بعد أن لم يوافق أي وزير في الحكومة على مقابلته

ألغى وفد صداقة برلماني ألماني-إسرائيلي زيارته المزمعة لإسرائيل مطلع الأسبوع المقبل بعد أن لم يوافق أي وزير في الحكومة على مقابلته. هذا لأن من بين أعضاء الوفد هو أيضًا عضو في البرلمان الألماني عن حزب اليمين المتطرف الألماني "البديل من أجل ألمانيا" (AFD).

وعلم أنه في المحادثات المبكرة التي سبقت وصولها، أجريت محادثات لجمع أعضاء الوفد مع أعضاء الكنيست ووزراء في الحكومة. ومع ذلك، أصرت السفارة الإسرائيلية في ألمانيا على عدم تغيير السياسة الإسرائيلية الرسمية، والتي بموجبها يجب ألا تكون هناك علاقات مع حزب AFD ، المرتبط بأفكار النازيين الجدد، وفي ألمانيا أيضًا هي مرفوضة من قبل الائتلاف الحكومي.

وعلم أن هناك وزراء في الحكومة درسوا بإيجابية إمكانية لقاء الوفد، ولكن بسبب الضغط الشديد من السفارة الإسرائيلية في برلين ووزارة الخارجية في القدس - تقرر إلغاء أي اجتماع رفيع المستوى مع أعضاء الوفد. في إسرائيل، اعتقدوا أن وصول وفد يضم ممثلًا عن (AFD) سيضر بعلاقات إسرائيل الحساسة مع الحكومة الألمانية التي تقاطع هذا الحزب.