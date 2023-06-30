إيران ستنضم الى مظمة شنغهاي للتعاون الأسبوع المقبل بتحالف مع الصين وروسيا

لافروف: سيتم إضفاء الطابع الرسمي على عضوية إيران الكاملة في منظمة شنغهاي الاسبوع المقبل

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه في الاجتماع المقبل لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، في 4 تموز، سيتم إضفاء الطابع الرسمي على عضوية إيران الكاملة في المنظمة.

EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / AFP وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحضر مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الإماراتي عقب محادثاتهما في موسكو في 17 مارس 2022.

واشار في عرض قدمه مركز الدبلوماسية الشعبية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، الى ان "عددا متزايد من الدول يسعى إلى إقامة علاقات مع منظمة شنغهاي للتعاون".

وفي وقت سابق، قال الممثل الخاص لرئيس روسيا لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، بختيور خاكيموف، إن قبول إيران كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون سيكون قرارًا رئيسيًا في قمة المنظمة في نيودلهي.

يشار الى أن منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية أسسها قادة كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وفي 9 حزيران 2017، وقعت الدول الأعضاء قرارًا بقبول انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة. وفي أيلول 2022، بدأت إجراءات انضمام إيران إليها. وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على وثيقة بشأن عضوية بيلاروسيا التي تعتبر حاليًا مراقبًا في المنظمة.