اليونسكو: الولايات المتحدة تنضم مجددا إلى المنظمة وتقلب قرار انسحاب ترامب

توقفت الولايات المتحدة وإسرائيل عن تمويل اليونسكو بعد التصويت على فلسطين كدولة عضو في عام 2011. فيما قررت إدارة ترامب الانسحاب من الوكالة تمامًا في 2018

أعلنت اليونسكو الجمعة عن انضمام الولايات المتحدة إلى المنظمة بعدما انسحبت منها إثر قرار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وتوقفت الولايات المتحدة وإسرائيل عن تمويل اليونسكو بعد التصويت على فلسطين كدولة عضو في عام 2011. فيما قررت إدارة ترامب في عام 2017 الانسحاب من الوكالة تمامًا عام 2018، معتبرة أن المنظمة متحيزة ضد إسرائيل.

وتعتبر مشاركة الولايات كبيرة جدا لانها تساهم بنسبة 22% من إجمالي تمويل الهيئة الأممية.

وكانت "منظمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة" (يونسكو)، قد أعلنت في وقت سابق من شهر حزيران/يونيو أن الولايات المتحدة تنوي الانضمام مجددا إليها اعتبارا من تموز/يوليو، لتطوي صفحة نزاع استمر عقدا مع الهيئة التي انسحبت منها واشنطن في 2018.

يقول المسؤولون الأمريكيون إن الدافع وراء القرار هو القلق من أن الصين تسد الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة في صنع سياسة اليونسكو ، لا سيما في وضع معايير الذكاء الاصطناعي والتعليم والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.