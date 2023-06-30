تفاعلات حرق القرآن: اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي الأحد وتواتر الاحتجاجات

الأردن والمغرب ومصر وتركيا بينوا رفضهم لذلك العمل الذي وجد ترحيبا من قبل السويد التي ترنو إلى موافقة تركيا لدخولها الناتو في حين نأت بنفسها عن تجنب إغضاب أنقرة

تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا في جدة بالمملكة العربية السعودية الأحد لمناقشة كيفية الرد على حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد على يد سويدي من أصول عراقية يدعى سلوان موميكا (37) عند مسجد ستوكهولم المركزي بتصريح من المحكمة.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية، الجمعة، أن الاجتماع الطارئ للمنظمة سيعقد في 2 يوليو/تموز.

وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أعلنت الخميس، أنها ستعقد اجتماعا طارئا في مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل، على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد.

تتفاعل قضية حرق نسخة من المصحف مشعلة موجة من الغضب وسط الشعوب والدول الإسلامية والعربية حيث شارك الآلاف من اتباع التيار الصدري، الجمعة، في تظاهرة أمام مبنى السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد تنديدا بفعلة موميكا.

وأفيد أن شبانا عراقيين غاضبون يتبعون لتيارات وأحزاب سياسية ودينية أخرى شاركوا في التظاهرة قرب المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية وسط العاصمة بغداد. وطالب المتظاهرون بإغلاق السفارة السويدية في العراق وطرد السفير.

أمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن مطالبتها السلطات السويدية بتسليم السويدي من أصول عراقية لمحاكمته وفق القانون العراقي على إهانة الكتاب المقدس ومشاعر المسلمين.

هذا واستدعت الخارجية الإماراتية سفيرة السويد لدى أبو ظبي ليزلوت أندرسون وأبلغتها احتجاج الدولة واستنكارها لسماح حكومة ستوكهولم لمتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم.

Ahmad AL-RUBAYE / AFP شرطة مكافحة الشغب تشتبك مع متظاهرين يحتجون على حرق مصحف في ستوكهولم خارج السفارة السويدية في بغداد.

وعبرت الوزارة عن رفض دولة الإمارات "استخدام حرية التعبير كمسوّغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة"، مشددة على "أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلباً على تحقيق السلام والأمن".

وسلمت الوزارة مذكرة احتجاج بهذا الشأن إلى السفيرة السويدية.

بدورها قامت وزارة الخارجية الكويتية، مساء الجمعة، باستدعاء سفيرة السويد رفضا لسماح بلادها بحرق المصحف الشريف، بحسب الأناضول.

يذكر أن الأردن والمغرب ومصر وتركيا بينوا رفضهم لذلك العمل الذي وجد ترحيبا من قبل السلطات في السويد التي ترنو إلى موافقة تركيا لدخولها الناتو في حين نأت بنفسها عن تجنب إغضاب أنقرة.