مجلس الأمن الدولي يقرر إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في مالي بعد إلحاح باماكو

والقرار الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس ينصّ على إنهاء مهمة البعثة في مالي "اعتباراً من 30 يونيو/ حزيران"، ووقف أنشطة جنود حفظ السلام اعتباراً من أول يوليو/ تموز،

قام مجلس الأمن الدولي، بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسيما)، الأمر الذي سبق أن طالبت به باماكو، على أن تتم العملية خلال ستة أشهر، مما يغرق في المجهول بلدا ما زال عرضة لاضطرابات مسلحة.

والقرار الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس ينصّ على إنهاء مهمة البعثة في مالي "اعتباراً من 30 يونيو/ حزيران"، ووقف أنشطة جنود حفظ السلام اعتباراً من أول يوليو/ تموز، تمهيداً لتنظيم عودة هؤلاء "بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول".

وفي 16 يونيو/حزيران الجاري ألقى وزير خارجية مالي عبد الله ديوب خطابا أمام مجلس الأمن الدولي طالب فيه بسحب بعثة الأمم المتحدة في مالي "من دون تأخير"، منددا بـ"فشلها".

وفي ظل هذه الظروف وبينما كان مجلس الأمن يستعد للبحث في تجديد تفويض البعثة مع احتمال تعديلها أنهى مهمة أكثر بعثات الأمم المتحدة تكلفة (1.2 مليار دولار سنويا).

وينص القرار الذي تبناه بالإجماع أعضاء المجلس الـ15 على "إنهاء تفويض مينوسما اعتبارا من 30 يونيو/حزيران".

وفي ظل اضطرابات تشهدها مالي منذ عام 2012، اتخذ المجلس العسكري الذي استولى على الحكم عام 2020، أواسط شهر يونيو/ حزيران الجاري، قراراً جديداً يشكّل قطيعة مع جزء من المجتمع الدولي، من خلال دعوة البعثة الأممية إلى "الانسحاب من دون تأخير".