ستطير طائرة بوينج 737 ماكس 8 ثلاث مرات في الأسبوع أيام الأربعاء والجمعة والأحد حتى 29 أكتوبر 2023.

أعلنت شركة آيسلندا للطيران أمس الجمعة، عن إطلاقها لرحلات مباشرة من تل أبيب إلى عاصمة أيسلندا ريكيافيك.

وسيبلغ عدد رجلات طائرة بوينج 737 ماكس 8، ثلاث مرات في الأسبوع، - أيام الأربعاء والجمعة والأحد- حتى 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. حيث سيتمكن الإسرائيليون من الوصول إلى أيسلندا في غضون 7 ساعات فقط من الرحلة.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة آيسلندا، بوجي نيلز بوجاسون، إن "إسرائيل تتناسب بشكل جيد مع شبكة السفر لدينا في السنوات الأخيرة، وأظهر السائحون من المنطقة اهتمامًا كبيرًا بزيارة أيسلندا، وسوف يفتح هذا الطريق الجديد فرصًا جديدة للسياحة الأيسلندية".

جمهورية آيسلندا هي دولة جزرية أوروبية في شمال المحيط الأطلسي على الحافة وسط الأطلسي، وتشتهر بالأنهار الجليدية التي تغطي أكثر من 10 في المائة من الجزيرة. كما أنها تحظى بشعبية بين السياح حيث البراكين والينابيع الساخنة وحقول الحمم البركانية.