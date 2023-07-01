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شرط بايدن للقاء نتنياهو: "أن لا يُنفّذ الإصلاح في جهاز القضاء إلا باتفاق واسع"

i24NEWS

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين)، والرئيس الأمريكي جو بايدن (يسار)
pool via AFP Photo/DEBBIE HILLرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين)، والرئيس الأمريكي جو بايدن (يسار)

قال مسؤولون في البيت الأبيض إن شروط الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعوة نتنياهو لم تتغير

يعتزم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقيام بزيارة دبلوماسية لواشنطن بحلول نهاية العام، كما نشرت "القناة 12" الإسرائيليّة أمس الجمعة.

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لكن على الرغم من المخطط التشريعي الذي قدمه رئيس الوزراء أمس في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال مسؤولون في البيت الأبيض إن شروط الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعوة نتنياهو لم تتغير.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة أنّ " الرئيس بايدن أكد مرارًا وتكرارًا أن مثل هذه التغييرات في النظام القضائي يجب أن تُقبل بإجماع واسع. ويأمل أن يعمل رئيس الوزراء نتنياهو من أجل تسوية حقيقية".

لا تنتقد حكومة الولايات المتحدة فقط خطة اصلاح القضاء التي تروج لها الحكومة. وانتقدت ايضًا إقامة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية التي سمحت بها الحكومة، بتشجيع من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وقال مسؤولون أميركيون كبار لمسؤولين إسرائيليين في اجتماعين عُقدا بين الطرفين "نشعر بخيبة أمل لقراركم اتخاذ خطوات أحادية".

قبل ثلاثة أشهر، أدلى الرئيس الأمريكي بتصريح غير معتاد ضد رئيس الوزراء نتنياهو، قائلاً في مؤتمر صحفي: "أنا قلق على إسرائيل، لا يمكنها الاستمرار في السير على هذا الطريق". وفي نهاية تصريحاته، أوضح الرئيس "لن أدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض في القريب العاجل".

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