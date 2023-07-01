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التعاون الإسلامي في جدة: تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات الاجتماع

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعرض حرس الشرف وهو يستقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان (يمين) خلال حفل رسمي في المجمع الرئاسي في أنقرة ، في 22 يونيو 2022.
Adem ALTAN / AFPالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعرض حرس الشرف وهو يستقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان (يمين) خلال حفل رسمي في المجمع الرئاسي في أنقرة ، في 22 يونيو 2022.

على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد: قمة التعاون الإسلامي تلتئم في جدة

تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا في جدة بالمملكة العربية السعودية الأحد لمناقشة كيفية الرد على حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد على يد سويدي من أصول عراقية يدعى سلوان موميكا (37) عند مسجد ستوكهولم المركزي بتصريح من المحكمة.

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وبحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تحضيرات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده غدًا الأحد في مدينة جدة السعودية. 

جاء ذلك في اتصال هاتفي، السبت، بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة لخارجية التركية.بحسب وكالة الأباء التركية "الأناضول".

وجرى خلال الاتصال مناقشة التحضيرات للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، غدًا في جدة بشأن حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد في أول أيام عيد الأضحى. كما ناقش الجانبان قضايا مكافحة معاداة الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية.

والأربعاء، مزق السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

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