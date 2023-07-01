مدير "سي آي إيه": "الحرب في أوكرانيا فشل استراتيجي بالنسبة لروسيا"

مدير "سي آي إيه": التمرد الذي وقع في روسيا شأن داخلي ولم يكن لنا ولن يكون أي دور فيه

أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) وليام بيرنز، أنّ التمرد الذي وقع في روسيا شأن داخلي ولم يكن لنا ولن يكون أي دور فيه.

ولفت إلى أنّ “قائد “فاغنر” يفغيني بريغوجين مثّل تحديًا للدولة الروسية”، معتبرًا أنّ “الاقتصاد الروسي تضرر بشدة ولسنوات قادمة”.

ورأى أنّ “حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، هي بالفعل فشل استراتيجي بالنسبة لروسيا”، و”كشفت بوضوح ضعف روسيا عسكريا”، مشيرًا إلى أنّ “تداعيات أقوال وأفعال قائد فاغنر ستظهر تباعا ولفترة قادمة”.

وأمس، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) وليام بيرنز، أبلغ نظيره الروسي سيرغي ناريشكين، أن واشنطن ليس لها أي دور في تمرد مجموعة “فاغنر” العسكرية.