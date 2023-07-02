English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • بعد إحراق نسخة من المصحف.. الحكومة السويدية تستنكر وتعتبره عملاً "معادياً للإسلام"

بعد إحراق نسخة من المصحف.. الحكومة السويدية تستنكر وتعتبره عملاً "معادياً للإسلام"

i24NEWS

دقيقة 3
متظاهرون يحملون نسخًا من القرآن خارج القنصلية السويدية العامة في اسطنبول في 22 يناير 2023.
Yasin AKGUL / AFPمتظاهرون يحملون نسخًا من القرآن خارج القنصلية السويدية العامة في اسطنبول في 22 يناير 2023.

وإعتبرت الحكومة أن "ما قام به عملاً معادياً للإسلام، في موقف أتى بعيد دعوة منظّمة التعاون الإسلامي أعضاءها لاتّخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة.

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الأحد، عن إدانتها لإحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف الكريم أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي.

Video poster

وإعتبرت الحكومة أن "ما قام به عملاً معادياً للإسلام"، في موقف أتى بعيد دعوة منظّمة التعاون الإسلامي أعضاءها لاتّخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية السويدية في بيان إنّ "الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أنّ الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين.

وأضافت الوزارة في بيانها، "إنّنا ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية"، مذكّرة في الوقت نفسه بأنّ حرية التعبير حقّ محميّ دستورياً في السويد.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق