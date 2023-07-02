بعد إحراق نسخة من المصحف.. الحكومة السويدية تستنكر وتعتبره عملاً "معادياً للإسلام"

وإعتبرت الحكومة أن "ما قام به عملاً معادياً للإسلام، في موقف أتى بعيد دعوة منظّمة التعاون الإسلامي أعضاءها لاتّخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة.

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الأحد، عن إدانتها لإحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف الكريم أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي.

وإعتبرت الحكومة أن "ما قام به عملاً معادياً للإسلام"، في موقف أتى بعيد دعوة منظّمة التعاون الإسلامي أعضاءها لاتّخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية السويدية في بيان إنّ "الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أنّ الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين.

وأضافت الوزارة في بيانها، "إنّنا ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية"، مذكّرة في الوقت نفسه بأنّ حرية التعبير حقّ محميّ دستورياً في السويد.