مفوض الشرطة الإسرائيلية يأمر بدراسة العوامل التي قادت الى الاحتجاجات العنيفة في فرنسا

في حين كشف ضابط كبير في الشرطة ان الشرطة الفرنسية توجهت الى إسرائيل بطلب المساعدة

أمر مفوض الشرطة الإسرائيلية يعكوف شبتاي، قسم العمليات، قسم الاستخبارات ووحدة العلاقات الخارجية لدراسة تسليل أحداث أعمال الشغب العنيفة التي تحدث في فرنسا خلال الأيام الأخيرة بعد مقتل الفتى نائل مرزوق.

خلال الجلسة الأسبوعية صباح اليوم لقيادة الشرطة، أمر مفوض الشرطة المسؤولين المختلفين دراسة ما الذي قاد الى الاحتجاجات والرد العنيف للمتظاهرين في فرنسا، ما هي أوامر الشرطة التي صدرت بالخصوص، كيف تصرفت قبل الحدث الذي قاد الى الاحتجاجات والتي تصاعدت الى أعمال عنف في أنحاء فرنسا.

وبحسب "يسرائيل هيوم" كشف نائب رئيس قسم العمليات في الشرطة الاسرائيلية شمعون نحماني خلال نقاش في لجنة الأمن القومي ناقشت الاعتقالات العنيفة لمتظاهرين أن الشرطة الفرنسية توجهت لوحدة المفاوضات الشرطية بطلب مساعدتها في التعامل مع الاحتجاجات.

ويشار الى أن الاحتجاجات العنيفة تتواصل في فرنسا لليوم الخامس على التوالي بعد مقتل الشاب من أصول جزائرية نائل مرزوق على يدي شرطي، والتي تخللها أعمال شغب وعنف وانتشار لعشرات الآلاف من عناصر الشرطة والتي شملت قوات خاصة نشرت لمنع أعمال شغب وتخريب ممتلكات انتشرت في أنحاء فرنسا والتي قادت الى اعتقال نحو 1500 شخص.