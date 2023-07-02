تداعيات حرق القرآن: ايران لن تعين سفيرا جديدا لها في السويد

العراق تطالب السويد بتسليمها العراقي الذي قام بإحراق القرآن امام أحد مساجد ستوكهولم

الضجة الكبيرة حول قضية حرق القرآن في السويد، لا زالت متواصلة، وأعلنت ايران اليوم أنها لن تعين سفيرا جديدا في العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك بعد إحراق لاجئ عراقي للمصحف الشريف أمام مسجد في العاصمة السويدية. وهاجم وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان الحكومة السويدية متهما اياها بالسماح لوقوع هذا الحدث.

وأضاف الوزير الايراني أن "العملية التي كان من المفترض من خلالها أن نعين سفيرا لستوكهولم لن تجري، بعد سماح الحكومة السويدية بتدنيس القرآن الكريم". في المقابل، طلب وزير الخارجية العراقي من نظيره السويدي تسليم المتظاهر الذي أحرق القرآن لكونه لا زال يحتفظ بالجنسية العراقية، ولذلك يجب محاكمته في بغداد.

في غضون ذلك ، ذكرت منظمة التعاون الإسلامي ، التي تضم 57 دولة ، في بيانها بعد الاجتماع الطارئ الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم ، أنه "يجب اتخاذ إجراءات موحدة وجماعية لمنع المزيد من الأحداث المماثلة التي يحرق فيها كتاب الإسلام المقدس والعظيم. " وأكد الأمين العام للمنظمة أن "حرق القرآن ليس حادثة عادية تنم عن إسلاموفوبيا" ، ودعا دول العالم إلى الالتزام بالقانون الدولي الذي يحظر بوضوح أي دعم لاساءة دينية. وقد أحدث هذا الحدث ضجة كبيرة في دول العالم الاسلامي.