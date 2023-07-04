بالتعاون مع شرطة بيلاروسيا: الكشف عن شبكة للاتجار بالنساء لتشغيلهن بالدعارة في إسرائيل

تم الايقاع بالشبكة الاسرائيلية بفضل وكيلة سرية من شرطة بيلاروسيا تواصلت مع مشغلي الشبكة

كشف مؤخرا عن طريق وكيلة سرية، من سكان بيلاروسيا شبكة للاتجار بالنساء في إسرائيل وخارج البلاد بهدف تشغيلهن بالدعارة. في إطار الكشف عن الشبكة، اعتقل أربعة مشتبهين ، من سكان مركز البلاد، ممن أداروا الشبكة وكانوا متورطين بنشاطاتها. ومن المتوقع أن يقدم غدا بحقهم لائحة اتهام بسبب الأفعال التي ارتكبوها.

التحقيق السري الذي جرى خلال الأشهر الأخيرة كان بالتعاون مع شرطة بيلاروسيا، حيث أنه وفقا للشبهات غالبية النساء اللواتي أحضرن في إطار الشبكة، من دول الاتحاد السوفياتي سابقا. الوكيلة الأجنبية التي جندت للعمل على ايقاع الشبكة، من سكان بيلاروسيا، تواصلت مع مشغلي شبكة الدعارة واتفقت معهم أن تأتي الى إسرائيل وأن تبدأ بالعمل بالدعارة مقابل ارباح مالية تقدر بعشرات آلاف الشواقل شهريا، والتي ستوزع بين الوكالة ومشغلي الشبكة.

ووصلت الى البلاد في تاريخ 13.6، وبعد عدد من الأيام من تشغيلها تم جمع أدلة تدين مشغلي الشبكة، والذين تم اعتقالهم من جانب عدد من الوحدات الشرطية الخاصة، وتم اعتقال اربعة منهم.

في إطار التحقيقات، تم مصادرة سيارتين من نوع مرسيدس، وجمدت حسابات بنكية وصودرت مبالغ مالية بملايين الشواقل بعد الاشتباه انه تم الحصول عليها كوسيلة لتنفيذ مخالفات وبصورة غير قانونية وسيطبق بشأنها إجراء المصادرة. ويجري التحقيق مع المشتبهين للاشتباه بتنفيذ مخالفات الاتجار بالبشر، جلب اشخاص للعمل بالدعارة، ودفعهم الى ترك بلادهم لغرض الدعارة، تبييض أموال، مخالفات ضريبية.