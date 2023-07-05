تقرير: الرئيس الصيني أقنع الرئيس الروسي عدم استخدام أسلحة نووية بالحرب في أوكرانيا

ويشار الى أن روسيا اثارت الليلة مخاوف من امكانية ان تضرب اوكرانيا المنشأة النووية

حذر الرئيس الصيني شي جي بينغ، بشكل شخصي وعلني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أي استخدام لسلاح نووي خلال الحرب في أوكرانيا.

وبحسب تقرير "فاينانشال تايمز" الذي يعتمد على مصادر استخباراتية غربية وصينية قال شي للرئيس الروسي أن بلاده متخوفة من الحرب في أوكرانيا، كما قالت مصادر صينية علنا أن شي هو الذي منع الرئيس الروسي من استخدام أسلحة نووية تكتيكية، وقال مصدر أمريكي للصحيفة "الصينيون أنفسهم ينسبون الفضل لأنفسهم بتمرير هذه الرسالة لبوتين في كل فرصة".

وقال مسؤولون غربيون للصحيفة أن بوتين شعر بالخيبة بعد زيارة شي الى الصين في شهر آذار/مارس الماضي بعد رفض الرئيس الصيني اتخاذ خطوات كبيرة لمساعدة روسيا في حربها أو التخفيف عليها مواجهة العقوبات الغربية.

ويشار الى أن المخاوف في المجتمع الدولي تزايدت الليلة من وقوع كارثة في المنشأة النووية "زاباروجيا" جنوب ـأوكرانيا- المحطة النووية الأكبر في اوروبا- وذلك في أعقاب نشرته روسيا أمس، والذي قالت فيه أن كييف تخطط لمهاجمة المنشأة النووية ليلة أمس. اوكرانيا من جانبها سارعت باتهام موسكو بأن هي من تخطط "استفزاز" في المحطة. ويشار الى أن روسيا تسيطر على المنشأة النووية منذ أن احتلتها بداية السنة الماضية.