سوريا: طائرات روسية هاجمت طائرات أميركية بدون طيار بحسب واشنطن

"هذه الأحداث تشكل نموذجًا جديدًا للأعمال غير المهنية والخطيرة من قبل القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا، والتي تهدد أمن القوات الأمريكية والروسية

قال اللفتنانت جنرال ألكسوس جرينكيويتش في سلاح الجو الأمريكي يوم الأربعاء إن طائرات مقاتلة روسية هاجمت طائرات أمريكية مسيرة في مهام ضد الجماعات الجهادية في الأجواء السورية. وقال الضابط الأمريكي الكبير في بيان: "بينما كانت ثلاث طائرات أمريكية من طراز MQ-9 تنفذ مهمة ضد أهداف داعش، بدأت ثلاث طائرات مقاتلة روسية في مضايقة الطائرات المسيرة".

أسقطت الطائرات الروسية مشاعل استغاثة أمام الطائرات الأمريكية، مما أجبر الأخيرة على تجنبها ، واستخدم طيار روسي حارقه اللاحق أمام إحدى طائرات MQ-9 ، "مما قلل من قدرة المشغل على تحليق الطائرة بطريقة آمنة" ، تابع الضابط.

Isaac Brekken-AFP صورة قدمتها وزارة الدفاع الروسية ، تظهر طائرات سوخوي Su-25 تقلع من قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية ، في إطار انسحاب القوات الروسية من سوريا ، 16 آذار / مارس 2016.

وأعلن أليكسوس غرينكويتش أن "هذه الأحداث تشكل نموذجًا جديدًا للأعمال غير المهنية والخطيرة من قبل القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا، والتي تهدد أمن القوات الأمريكية والروسية"، داعيًا موسكو إلى "إنهاء هذا السلوك غير المسؤول.

كانت المقاتلات الروسية قد اقتربت بالفعل على نحو خطير من طائرة أميركية في مارس آذار في البحر الأسود، حيث تحطمت الطائرة الأمريكية بدون طيار في البحر بعد مناوراتها. تسبب الحادث في توترات جديدة بين واشنطن وموسكو.