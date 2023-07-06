قالت المحاورة لبينيت إن "الجيش يقول إنه يقود عملية عسكرية فيما نرى أن شبابا يقتلون- أربعة منهم دون سن 18. هل فعلا هذا ما خطط الجيش لعمله؟ قتل الأطفال؟

أجرت قناة الـ بي بي سي الأربعاء لقاء مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، تمحور حول العملية العسكرية الأخيرة التي شنها الجيش على جنين ومخيمها فجر الإثنين الماضي، في استهداف للمسلحين الفلسطينيين حيث وصف الجهاز الأمني المخيم كمركز انطلاق العمليات العدائية ضد أهداف إسرائيلية.

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وقالت المحاورة انجينا غادجيل لبينيت إن "الجيش يقول إنه يقود عملية عسكرية فيما نحن نرى أن شبابا يقتلون- أربعة منهم دون سن 18. هل فعلا هذا ما خطط الجيش لعمله؟ قتل الناس البالغة أعمارهم 16 و18؟"

وأجاب بينيت "بالعكس تماما. فجميع القتلى الأحد عشرة هم مخربون. حقيقة أن شبابا صغارا في السن يختارون حمل السلاح فذلك في نطاق مسؤوليتهم". وفي أعقاب ذلك قالت المحاورة موجهة إصبع الاتهام "مخربون لكن أولاد. قوات الجيش الإسرائيلي تستمتع بقتل الأولاد". وقال بينيت "من الصادم أن تقولي ذلك فالمخربون هم من يقومون بقتلنا".

ولم يتأخر اعتذار شبكة بي بي سي على إثر ضغوط من الجالية اليهودية التي اتهمت الشبكة بأنها منحازة وفقا لتقرير على موقع The Jewish Chronicle.

وجاء في إعلان البي بي سي: "تلقينا شكاوى وتعليقات حول مقابلة مع نفتالي بينيت تم بثها على الإنترنت، بخصوص الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية وإسرائيل. وتعلقت الشكاوى بأسئلة عن مقتل شبان في مخيم جنين للاجئين. هذا موضوع مشروع التطرق إليه في المقابلة، إنما نعتذر عن اللغة وعن الصياغة غير الموفقة وغير المناسبة".

وعلق بينيت في تويتر على الاعتذار بالقول: "انتهت المهمة بانتصار ساحق: نشرت هيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق اعتذارًا رسميًا عن المقابلة الشائنة. بالأمس أجريت مقابلة على البي بي سي من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل. لقد تجاوزت المحاورة، بشكل جذري، جميع القواعد وحتى قالت إن جنود الجيش الإسرائيلي يستمتعون بقتل الأطفال'. لم أسكت وأجبتها بحدة. بعد المقابلة، خرجنا في معركة واستخدمنا العديد من القوى في العالم للمطالبة باعتذار رسمي. قبل دقائق توصلنا إلى النتيجة نادرة بحصولها: الـ بي بي سي اعترفت بسوء المقابلة واعتذرت عنها. نحن لا نصمت على كرامة دولة اسرائيل".