أجرت قناة الـ بي بي سي الأربعاء لقاء مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، تمحور حول العملية العسكرية الأخيرة التي شنها الجيش على جنين ومخيمها فجر الإثنين الماضي، في استهداف للمسلحين الفلسطينيين حيث وصف الجهاز الأمني المخيم كمركز انطلاق العمليات العدائية ضد أهداف إسرائيلية.

