وزيرة الخارجية النرويجية أنكن هايتفيلدت، الذي أعربت عن تضامنها مع سكان مدينة جنين عقب العملية الإسرائيلية التي جرت هذا الأسبوع في مخيم جنين

علّقت وزارة الخارجية الإسرائيليّة، صباح اليوم الجمعة، ضد وزيرة الخارجية النرويجية أنكن هايتفيلدت، الذي أعربت عن تضامنها مع سكان مدينة جنين عقب العملية الإسرائيلية التي جرت هذا الأسبوع في مخيم اللاجئين في المدينة.

وكتبت هيتفيلدت في تغريدة نشرتها أمس على تويتر: "في محادثة مع زميلي الفلسطيني رياض المالكي، عبّرت عن تضامن النرويج مع أهالي جنين. وأدين المستوى المرتفع للعنف وجميع الهجمات ضد المدنيين. ويجب أن يتوافق الإجراء العسكري مع القانون. ويجب أن ينتهي هذا العنف".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "تغريدة وزير الخارجية النرويجية بشأن الأحداث، مع تجاهلها للهجوم ضد الإسرائيليين في تل أبيب أو إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لا تعزز الحوار بين إسرائيل والنرويج. وتصريحات من هذا النوع لا تساعد على تهدئة الأوضاع، بل تشجع على التطرف والتحريض على الجانب الفلسطيني ".

في غضون ذلك، تحدث وزير الأمن يوآف غالانت الليلة الماضية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حول أنشطة قوات الجيش الإسرائيلي لتدمير البنية التحتية في جنين.

وفي المحادثة أوضح غالانت أهمية العملية في جنين لمنع الهجمات ضد الإسرائيليين من المواطنين وقوات الأمن، وأكد أن "مقاتلي الجيش الإسرائيلي تصرفوا بشكل مستهدف لتدمير البنى التحتية الإرهابية من مخابئ، مخازن ومختبرات شحن".