بعد إعادة كل الامهات اللواتي عبرن عن رغبتهن في مغادرة سوريا لن تكون هناك عمليات أخرى من هذا النوع"

قال مصدر دبلوماسي، اليوم الجمعة، إن "فرنسا ستوقف عمليات الإعادة الجماعية لزوجات الجهاديين وأطفالهن المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، مثل تلك التي نُفذت هذا الأسبوع، لعدم وجود من هن راغبات بذلك"

وأكد المصدر لوكالة فرانس برس "بعد إعادة كل الامهات اللواتي عبرن عن رغبتهن في مغادرة سوريا لن تكون هناك عمليات أخرى من هذا النوع" وأوضح المصدر أن"فرنسا لا يمكنها إعادة الأشخاص المقيمين في الخارج قسرًا، ولا أطفالهم بالطبع"، موضحًا أنه "تم إعادة 169 طفلاً و 57 امرأة بالغة إلى الأراضي الفرنسية منذ عام 2019. " وأوضح المصدر نفسه "يريدون البقاء في سوريا دون أن يتمكن من إيصال عدد الأشخاص المعنيين". أشار مصدر مطلع على الأمر إلى أن حوالي 80 امرأة فرنسية لا يرغبن في "العودة".

ومع ذلك ، لم يستبعد مصدر دبلوماسي آخر إمكانية إعادة بعض النساء على أساس فردي ومستهدف. كانت هؤلاء النساء الفرنسيات قد ذهبن طواعية إلى الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات الجهادية في المنطقة العراقية السورية وتم أسرهن وقت سقوط تنظيم "داعش" في عام 2019.