هتف مئات المتظاهرين في السوق "القرآن خطنا الأحمر"، مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد وطرد سفيرها.

تظاهر آلاف الباكستانيين، اليوم الجمعة، في أنحاء البلد تنديدا بحرق نسخة من المصحف في السويد في أواخر حزيران/يونيو المنصرم، وهو عمل أثار موجة غضب في العالم الإسلامي،وأحرق محتجون الأعلام السويدية في عدة مناطق من بينها سوق سيتارا في إسلام أباد.

وهتف مئات المتظاهرين في السوق "القرآن خطنا الأحمر"، مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد وطرد سفيرها.

وداس البعض أعلاما سويدية كُتب عليها "#قاطعوا_السويد" وصورة مشطوبة لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

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وهتف المتظاهرون الذين أحرقوا العلم السويدي "أطردوا السفير السويدي" و"الموت للسويد"، حسب ما ذكر مراسل وكالة فرانس برس في المكان، كما عبّرت باكستان مرارا على الساحة الدولية عن قلقها إزاء ما تعتبره تصاعدا للإسلاموفوبيا في العالم.

وأقر البرلمان الباكستاني، أمس الخميس، قرارا يحضّ السويد على تقديم موميكا للعدالة و"ضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال في المستقبل".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد دعا في وقت سابق هذا الأسبوع إلى احتجاجات في أنحاء البلد بعد صلاة الجمعة، وحضّ على تخصيص اليوم للدفاع عن "قدسية القرآن"، كما دعت أحزاب أخرى أنصارها للتظاهر، من بينها حركة إنصاف المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان.

في 28 حزيران/يونيو، أحرق اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم خلال يوم عيد الأضحى.

وقال الشيخ طاهر في خطبة بأحد مساجد إسلام أباد "يجب على العالم الإسلامي بأسره قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد وممارسة ضغوط اقتصادية على السويد بمقاطعة منتجاتها".