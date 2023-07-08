تحليل :هل سيستضيف المغرب منتدى النقب الثاني؟

ويرتبط عقد "قمة النقب" بشرط، إذا أوقفت إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات وعنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، بحيث هناك حاجة الآن إلى الإجراءات

إن استمرار بناء وحدات سكنية جديدة بالمستوطنات في الضفة الغربية والتصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين مرتبط بعقد "قمة النقب"، حيث قد يكون هناك منتدى آخر، على الرغم من تأجيله ثلاث مرات لكن بشروط.

ويرتبط عقد "قمة النقب" بشروط، إذا أوقفت إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات وعنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، بحيث أنه هناك حاجة الآن إلى تنفيذ الإجراءات، وليس الكلمات.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين الأحد 25 يونيو/حزيران الماضي، أن "منتدى النقب الثاني مؤجل ولم يتم إلغاؤه"، حيث أراد أن يطمئن على الوضع الراهن للعلاقات العربية الإسرائيلية.

وفي ظل ظروف التصعيد الحالية في الضفة الغربية، فإن التراخيص الجديدة للبناء في المستوطنات هي الأسوأ.

لا يمكن أن يكتفي الرأي العام العربي بعملية تطبيع إلى جانب القمع العنيف وعملية السلام. كما يجب أن تؤدي مرحلة التطبيع الآن إلى عملية حقيقية للتكامل الإقليمي تأخذ في الاعتبار التوقعات الفلسطينية والإسرائيلية.

من المؤكد أن العلاقات الجديدة بين إسرائيل وشركائها العرب لن تنكسر. لكن البعض بدأ يتساءل إلى متى؟ ما كان لا يمكن تصوره في عام 2020 أصبح كذلك مرة أخرى منذ تشكيل حكومة نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر 2022.إن السياسات الإسرائيلية الحالية في الأراضي وغزة تجعل روح التعاون الإقليمي النابعة من اتفاقيات إبراهيم ومنتدى النقب الأول هشة، إن لم تكن وهمية.لم تعد هذه الروح موجهة نحو الجوهري: أمن إسرائيل، دولة للفلسطينيين. كان الجو دافئا في سبتمبر 2020 في واشنطن ، وفي ديسمبر التالي في الرباط ، ثم في مارس 2022 في سديه بوكر. ماذا تبقى منه؟ لماذا تدهور الغلاف الجوي بهذه السرعة؟

يجب أن نتذكر المقال الافتتاحي لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن يوسف العتيبة، الذي نشر على الصفحة الأولى من صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية في 12 حزيران/يونيو 2020. وكتب في جوهره أن "الضم والمستوطنات لا يؤديان إلى السلام".

فهل سيستضيف المغرب منتدى النقب الثاني في عام 2023؟ طالما أن الائتلاف الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو في السلطة ويتضمن وزراء مؤيدين بشدة للضم مثل إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، فمن المحتمل ألا يكون هناك منتدى آخر للنقب.

والأن ، على افتراض أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتصرف بعنف ضد نفسها في موضوع المستوطنات، ما هو الشكل الجديد الذي يجب أن يتخذه هذا المنتدى الأمريكي العربي الإسرائيلي إذا كانت النسخة الثانية ستعقد في المغرب؟ من المحتمل أن يكون لقاء دبلوماسيًا باسم أقل إسرائيليًا بصرامة ، ولكنه أكثر شمولاً بالاختصار "MENA" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأخيراً كلمتي "السلام" و "التنمية". هذا هو الجزء السهل الذي قد تقوله. يوافق إيلي كوهين على ذلك. ومع ذلك، فإن تلبيس الكلمات هذا يجب أن يخدم غرضًا أكثر استراتيجية ونبلًا. إنه يتعلق بإشراك الفلسطينيين والاعتراف بحقوقهم واندماج إسرائيل إقليمياً. وهذا من شأنه أن يسمح للرباط والقاهرة وأبو ظبي والمنامة بإظهار اهتمامها بالدفاع عن المصالح الفلسطينية. ولكن بنفس القدر من الأهمية، إظهار أن الدبلوماسيين في الرباط والقاهرة يمكن أن يساعدوا في جلب الإسرائيليين والفلسطينيين، الإسرائيليين والعرب، إلى طاولة واحدة. تماما مثل "الأيام الخوالي". كما هو الحال مع اتفاقيات كامب ديفيد، ومؤتمر مدريد، واتفاقات أوسلو.

لكن هل سيجلس الفلسطينيون على الجانب الآخر من الطاولة مع الإسرائيليين في المغرب بأي شروط ، بينما يواجه جيرانهم وعائلاتهم في الضفة الغربية عنف الجيش والمستوطنين؟.

ولكن هل يتفق الطرفان على الجلوس؟ لا شيء أقل ثقة. كما يقال إن الإسرائيليين سيسعون للحصول على تنازلات مغربية بشأن القضية الفلسطينية مقابل اعتراف إسرائيلي كامل بالسيادة المغربية على الصحراء. حول هذه القضية، الموقف الرسمي المغربي واضح: حل الدولتين مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

أخيرًا، لا يزال هناك سؤال لم يُطرح كثيرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية والتأجيلات المتتالية لعقد منتدى النقب الثاني: هل تريد الحكومة الإسرائيلية الحالية حقًا عقد منتدى ثان في النقب؟ هل هناك استعداد للجلوس على نفس الطاولة مع الفلسطينيين؟

قد يصمت الرأي العام في العالم العربي في الوقت الحالي، لكنه يراقب كل هذا عن كثب. تحظى القضية الفلسطينية بشعبية في العالم العربي. خيار السلام ليس غير محبوب كما قد يظن المرء في إسرائيل. الرأي العام الإسرائيلي ، رغم كل التقلبات ، يؤيد ما لا يقل عن 30٪ منه حل الدولتين.

في 22 يونيو/حزيران، أعلن موقع Lavieeco.com، وهو منفذ إعلامي مملوك لرئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش ، عن عقد مؤتمر تضامن مع الفلسطينيين في الدار البيضاء. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في استقبال السفير المغربي في رام الله.

التطبيع جيد ... التكامل الإقليمي واحترام حقوق الفلسطينيين أفضل ، يبدو أن اليوم يذكر إسرائيل بالرباط.