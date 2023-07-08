تقرير: الرئيس الجزائري يزور الصين الأسبوع المقبل

وتخص هذه الملفات العلاقات السياسية وتحديث اتفاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومسألة انضمام الجزائر كدولة ملاحظة في مجموعة بريكس

كشفت مصادر رسمية، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سينطلق السبت المقبل في زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، تدوم عدة أيام، يبحث فيها مع نظيره الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين، حزمة ملفات ثنائية بين البلدين.

وتخص هذه الملفات العلاقات السياسية وتحديث اتفاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومسألة انضمام الجزائر كدولة ملاحظة في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، إضافة إلى قضايا دولية وإقليمية.

وتعد هذه زيارة تبون إلى الصين، في 15 يوليو/ تموز الجاري، هي الزيارة الأولى منذ عام 2008، ويرافق تبون وفد وزاري هام، على رأسه وزير الخارجية أحمد عطاف، وعدد من مسؤولي الشركات والمؤسسات الاقتصادية الحكومية، ووفد من رجال الأعمال وكبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مختلف المجالات الإنتاجية، حسب موقع "العربي الجديد".

كما تستهدف الزيارة وضع إطار أوسع للتعاون والشراكة بين البلدين، وتحديث اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين الجزائر وبكين سنة 2014، وخلق مجلس أعمال مشترك جزائري صيني.

ووفقاً للتفاهمات التي جرت خلال المسار التحضيري، ستُبحَث خلال الزيارة، آليات تسريع تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية الحيوية، كذلك ستُبحَث آليات تسريع مشروع استغلال وتحويل الفوسفات في منطقة بلاد الهدبة بتبسة قرب الحدود بين الجزائر وتونس،