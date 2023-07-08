تقرير روسيّ: إسرائيل لم تطلب مساعدة موسكو بخصوص الإسرائيلية المخطوفة في العراق

اسرائيل لم تطلب المساعدة من وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث زوركوف، التي اختطفت في العراق في آذار / مارس

بحسب تقرير نشرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية، فإن إسرائيل لم تطلب المساعدة من وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث زوركوف، التي اختطفت في العراق في آذار / مارس. وكانت إليزابيث تسوركوف، طالبة دكتوراه في جامعة برينستون في الولايات المتحدة، تجري بحثا في بغداد عندما تم اختطافها.

وبحسب التقرير، فإن عائلة تسوركوف، التي تحمل الجنسية الروسية أيضًا، لم تتصل بالسفارة الروسية في إسرائيل أيضًا. وحتى الآن، تلتزم السفارة الروسية بالصمت حيال هذا الأمر ولم تصدر أي تعليق. وأكدت شقيقة إليزابيث، إيما، أن الأسرة لم تذهب إلى روسيا، لكنها قالت إنها تعلم أن الكرملين منخرط في المفاوضات.

وبحسب موقع هيئة البث الإسرائيليّة "كان" اسرائيل طلبت من عدة دول من بينها روسيا والولايات المتحدة المساعدة على اخلاء سبيل الباحثة الإسرائيلية اليزابيث تسوركوف المحتجزة منذ أربعة اشهر لدى حزب الله – العراق دون ان يعرف عنها أي شيء.

يشار الى ان الباحثة الإسرائيلية تسوركوف، المختصة بشؤون الشرق الأوسط، تحمل الجنسية الروسية الى جانب كونها حاملة للجنسية الإسرائيلية، وكانت تزور العراق كما فعلت ذلك في مرات سابقة بوصفها مواطنة روسية، وذلك للقيام بأبحاثها.

وبحسب وسائل إعلام عربية، كانت إليزابيث تسوركوف تقيم في بغداد عندما اختطفت، وهي خبيرة في شؤون سوريا وداعش والشرق الأوسط. وحاصلة على درجة الماجستير من جامعة تل أبيب في تاريخ الشرق الأوسط ودرجة البكالوريوس في الاتصال والعلاقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس".

وتعتبر ميليشيات "حزب الله – العراق" جماعة منفصلة عن حزب الله اللبناني، ولكنها موالية هي الأخرى لإيران وقد قُتل قائد هذه الجماعة برفقة قاسم سليماني في عام 2020.