مقاتلات روسية نفذت استفزازات واقتربت من الطائرات الأمريكية في السماء فوق سوريا هذا هو اليوم الثالث على التوالي

جدد الجيش الروسي في الأيام الأخيرة المواجهات مع الجيش الأمريكي، يحدث هذا مرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلن سلاح الجو الأمريكي الليلة (بين الجمعة والسبت) أن مقاتلات روسية نفذت استفزازات واقتربت من الطائرات الأمريكية في السماء فوق سوريا هذا هو اليوم الثالث على التوالي وكان مثل هذا التحرك يوم أمس وأوّل أمس.

واقتربت الطائرات العسكرية الروسية المتمركزة في سوريا من الطائرات المسيرة الأمريكية MQ-9 Reaper ثلاث مرات هذا الأسبوع، مما أجبرها على تحويل مسار رحلتها وتجنب الاصطدام، كما تم توثيق بعض الحوادث على الأقل من قبل الأمريكيين.

كما أفادت القوات الجوية الفرنسية هذا الأسبوع أن مقاتلات روسية كانت تعمل ضد طائراتها بشكل خطير في الشرق الأوسط. وبحسب الإعلان، اقتربت طائرات ميغ الروسية بشكل خطير من طائرتين فرنسيتين من طراز "رافائيل" في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل استفزازات روسية ضد الطائرات الأمريكية في الأجواء السورية. خلال الأشهر القليلة الماضية، أبلغت القيادة المركزية للجيش الأمريكي المتمركزة في الشرق الأوسط عن تصعيد خطير في النشاط الروسي. على سبيل المثال، حدثت زيادة في عدد الرحلات القتالية الروسية في منطقة قواعد القوات الأمريكية في سوريا ، في انتهاك لبروتوكول تفادي الصراع القائم بين الطرفين.