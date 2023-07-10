الرئيس الأمريكي في زيارة مقتضبة إلى لندن عشية انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي

ويجتمع بايدن الذي وصل إلى لندن مساء الأحد، مع سوناك في داونينغ ستريت ثم يلتقي الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور، في زيارة تهدف إلى أن تكون علامة جديدة

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة المتحدة، في زيارة مقتضبة حيث يلتقي خلالها الملك تشارلز الثالث ويناقش دعم أوكرانيا مع ورئيس الوزراء ريشي سوناك قبل المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

ويجتمع بايدن الذي وصل إلى لندن مساء الأحد، مع سوناك في داونينغ ستريت ثم يلتقي الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور، في زيارة تهدف إلى أن تكون علامة جديدة على الصداقة القائمة بين البلدين.

قبل هذه الزيارة، أشار البيت الأبيض إلى أن بايدن يرغب في "تعزيز علاقته القوية" مع المملكة المتحدة اقرب حليف لبلاده في اوروبا، بينما يرى داونينغ ستريت أن زيارة الرئيس الأميركي "تشهد على العلاقات القوية" بين الولايات المتحدة و المملكة المتحدة.

إذ التقى سوناك وبايدن خمس مرات في الأشهر الأخيرة، إلا أن غياب الرئيس الأميركي عن تتويج تشارلز الثالث الذي حضرته السيدة الأولى جيل بايدن نيابة عنه في أيار/مايو، وانتقاداته للطريقة التي تعاملت بها لندن مع وضع أيرلندا الشمالية بعد بريكست، أثارا انتقادات في المملكة المتحدة.

تأتي هذه الزيارة بعد يومين من القرار الأميركي المثير للجدل تزويد كييف ذخائر عنقودية، وهي محظورة من معظم أعضاء حلف الأطلسي.