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مناورة مشتركة للقوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية

i24NEWS

دقيقة 1
طائرات الجيش الإسرائيلي
AFPطائرات الجيش الإسرائيلي

وسيشمل التمرين سيناريوهات متعددة بما في ذلك الهجمات المستهدفة الاستراتيجية وخروقات المجال الجوي والدفاع السيبراني ضد مجموعة متنوعة من التهديدات.

انطلقت مساء الأحد، تدريبات تدخل في إطار سلسلة "جونيبر أوك" من التدريبات المشتركة التي تنظمها القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.

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وسيشمل التمرين سيناريوهات متعددة بما في ذلك الهجمات المستهدفة الاستراتيجية وخروقات المجال الجوي والدفاع السيبراني ضد مجموعة متنوعة من التهديدات.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إعادة التزود بالوقود أثناء الطيران باستخدام طائرات الصهريج الأمريكية وبمشاركة طائرة ناقلة من طراز KC46.

التدريبات مستمرة وتعزز التعاون العملياتي بين الجيشين وهي جزء من سلسلة مناورات الجيش الإسرائيلي مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي.

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