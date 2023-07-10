مناورة مشتركة للقوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية

وسيشمل التمرين سيناريوهات متعددة بما في ذلك الهجمات المستهدفة الاستراتيجية وخروقات المجال الجوي والدفاع السيبراني ضد مجموعة متنوعة من التهديدات.

انطلقت مساء الأحد، تدريبات تدخل في إطار سلسلة "جونيبر أوك" من التدريبات المشتركة التي تنظمها القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.

وسيشمل التمرين سيناريوهات متعددة بما في ذلك الهجمات المستهدفة الاستراتيجية وخروقات المجال الجوي والدفاع السيبراني ضد مجموعة متنوعة من التهديدات.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إعادة التزود بالوقود أثناء الطيران باستخدام طائرات الصهريج الأمريكية وبمشاركة طائرة ناقلة من طراز KC46.

التدريبات مستمرة وتعزز التعاون العملياتي بين الجيشين وهي جزء من سلسلة مناورات الجيش الإسرائيلي مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي.