يشترط للموافقة على انضمام السويد للأطلسي إعادة إطلاق مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي

وأشار إردوغان إلى أن "هذا ما قاله" للرئيس الأميركي جو بايدن، عندما تحدث الرئيسان هاتفيا الأحد.

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين إنه سيدعم عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي مقابل أن يعيد الاتّحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات انضمام بلاده للتكتّل.

وأضاف إردوغان في تصريحات نقلها التلفزيون قبيل مغادرته للمشاركة في قمة الحلف في ليتوانيا "أولاً، افتحوا الطريق أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ثم نفتحه أمام السويد، تماماً كما فتحنا الطريق أمام فنلندا".

وأشار إردوغان إلى أن "هذا ما قاله" للرئيس الأميركي جو بايدن، عندما تحدث الرئيسان هاتفيا الأحد.

وأردف إردوغان "أود التأكيد على حقيقة واحدة. تركيا تنتظر أمام بوابة الاتحاد الأوروبي منذ خمسين عاما".

وأضاف أن "جميع أعضاء الحلف الأطلسي تقريبا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأنا الآن أخاطب تلك الدول التي تجعل تركيا تنتظر منذ أكثر من 50 عاما، وسأخاطبهم مجددا في فيلنيوس".

وكانت قد قدمت تركيا ملف ترشحها للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، سلف الاتحاد الأوروبي، في 1987.